Hluk z dálničního mostu u Dluhonic zmírní speciální kryt

Téměř rok po zprovoznění posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi instalují dělníci speciální protihlukový kryt na mostní estakádě u přerovské místní části Dluhonice. Tamní obyvatelé si od zahájení provozu stěžují na hluk, který vzniká při přejezdu vozidel přes mostní závěr. Nové opatření by ho mělo podle odhadů snížit o patnáct až osmnáct decibelů. Dodatečné protihlukové opatření instaluje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), investici za 5,5 milionu korun zaplatila přerovská radnice.
Protihlukový kryt tvoří dva překrývající se akustické panely zavěšené pod mostní konstrukcí. Jejich úkolem je tlumit především nárazový, takzvaný impulzní hluk, který vzniká při přejezdu automobilů přes dilatační závěr mostu. „Panely jsou vyrobené ze sendvičového materiálu. Jde o pryžový recyklát podobný tartanu, který je nalepený na plechu, aby to drželo,“ popsal David Knoll z firmy, která speciální protihluková opatření instaluje.
Konstrukce musí odolávat povětrnostním podmínkám i ultrafialovému záření. Zároveň nesmí bránit pohybu mostu při změnách teplot. Panely lze také demontovat, aby bylo možné kontrolovat stav mostního závěru.
Odborníci začali s montáží protihlukových panelů na obou mostních závěrech před týdnem, do konce týdne by měly být práce hotové. Zástupci firmy, která protihluková opatření na místě instaluje, poté plánují provést druhé měření hluku. V laboratorních podmínkách dokázalo opatření snížit hluk přibližně o 25 decibelů. V reálném provozu se očekává nižší účinnost, podle odhadů by však útlum mohl dosáhnout patnácti až osmnácti decibelů.
Kryt vzniká v blízkosti rodinných domů
Dělníci instalují panely pouze na jednom konci estakády, kde most bezprostředně sousedí s obytnou zástavbou. Nejbližší rodinné domy stojí přibližně deset metrů od konstrukce. Podle Knolla nebylo možné zvýšenou hlučnost předem jednoznačně předpokládat.
Hluková studie zpracovaná před výstavbou totiž vyhovovala stanoveným požadavkům. Vnímání hluku se však podle něj u jednotlivých lidí liší. „Impulzní hluk je nepříznivý. I když se tady nepotvrdil, v zájmu komfortu obyvatel by se podobná opatření měla instalovat téměř všude,“ poznamenal Knoll. V Česku jde podle něj o čtvrtou instalaci tohoto technického řešení. Přípravné práce na estakádě začaly přibližně před týdnem. Hotové dílo by měli pracovníci předat na začátku listopadu.
„Ten problém tady objektivně je. Můžeme se bavit o metodice měření, kterou můžeme zpochybňovat, protože vše vyšlo v pořádku. Ale sami vidíte, když tady stojíme, že ta hlučnost tady je a rozléhá se. Řešit jsme to museli,“ řekl primátor Přerova Petr Vrána (ANO).
Projektanti počítali s tichým asfaltem i protihlukovými stěnami
S omezením hluku se podle ředitele stavby úseku D1 Přerov–Říkovice Petra Černíka počítalo už při projektování dálnice. Na vozovce je použitý takzvaný tichý asfalt, jehož pórovitá struktura pomáhá pohlcovat zvuk. Také mostní závěr má speciální vícelamelovou konstrukci, která má hlučnost omezovat. Součástí estakády je navíc protihluková stěna.
„Myslím, že projektanti i Ředitelství silnic a dálnic pro to udělali maximum,“ uvedl Černík. Nově instalovaný kryt je podle něj opatřením nad rámec původního projektu, který měl splňovat technické i hygienické normy. Jiný typ mostního závěru podle něj v současnosti nepřipadá příliš v úvahu. V zahraničí se používají například takzvané prstové dilatační závěry, tuto technologii ale Ředitelství silnic a dálnic podle Černíka příliš nepodporuje.
Za problematické naopak považuje samotné vedení dálnice v těsné blízkosti obytných domů. Trasa byla podle něj stanovena přibližně kolem roku 2000, kdy se projektanti snažili především šetřit zemědělskou půdu. Dálnice proto vede přes území s průmyslovými areály a železniční infrastrukturou, kde se ale nacházejí také rodinné domy. „Trasa se mohla posunout o tři sta metrů dál a nemusela vést nad Dluhonicemi. Na to už je ale pozdě,“ poznamenal Černík.
Dokončovací práce na dálnici potrvají do března
Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala po 20 letech příprav a soudních sporů v prosinci 2022 a stála téměř sedm miliard korun. Nový úsek odvedl z Přerova velkou část tranzitní automobilové dopravy a má být výrazným impulsem pro hospodářský rozvoj regionu. Otevřením úseku loni v prosinci byla po 58 letech dokončena nejdelší česká dálnice D1.
Přestože řidiči využívají poslední úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi už téměř rok, stavba dosud není dokončená ani zkolaudovaná. Stavební firma má podle smlouvy předat hotové dílo Ředitelství silnic a dálnic 20. března 2027.
Na hlavní trase zbývají už jen drobné úpravy. Dělníci budou například dosypávat ornici v prostoru jedné z dálničních křižovatek, což si vyžádá krátkodobé dopravní omezení. Další práce se týkají především okolí dálnice. Pokračuje zpevňování koryta Bečvy a obnova polních cest, které stavba přerušila.
Dokončení dvou polních cest ale komplikuje chybějící stavební povolení. Proti jeho vydání se odvolalo ekologické sdružení Děti Země. Černík předpokládá, že povolení by stavba mohla získat začátkem listopadu a práce by pak mohly pokračovat v příštím roce. Bez dokončení těchto objektů podle něj nebude možné celou stavbu zkolaudovat. Další protihluková opatření se zatím neplánují. Stavební firma ještě dokončuje ozelenění stávajících protihlukových stěn. Popínavé rostliny mají zlepšit jejich vzhled a současně omezit poškozování graffiti.