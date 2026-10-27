Hluk z dálničního mostu u Dluhonic zmírní speciální kryt


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Téměř rok po zprovoznění posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi instalují dělníci speciální protihlukový kryt na mostní estakádě u přerovské místní části Dluhonice. Tamní obyvatelé si od zahájení provozu stěžují na hluk, který vzniká při přejezdu vozidel přes mostní závěr. Nové opatření by ho mělo podle odhadů snížit o patnáct až osmnáct decibelů. Dodatečné protihlukové opatření instaluje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), investici za 5,5 milionu korun zaplatila přerovská radnice.

Protihlukový kryt tvoří dva překrývající se akustické panely zavěšené pod mostní konstrukcí. Jejich úkolem je tlumit především nárazový, takzvaný impulzní hluk, který vzniká při přejezdu automobilů přes dilatační závěr mostu. „Panely jsou vyrobené ze sendvičového materiálu. Jde o pryžový recyklát podobný tartanu, který je nalepený na plechu, aby to drželo,“ popsal David Knoll z firmy, která speciální protihluková opatření instaluje.

Konstrukce musí odolávat povětrnostním podmínkám i ultrafialovému záření. Zároveň nesmí bránit pohybu mostu při změnách teplot. Panely lze také demontovat, aby bylo možné kontrolovat stav mostního závěru.

Odborníci začali s montáží protihlukových panelů na obou mostních závěrech před týdnem, do konce týdne by měly být práce hotové. Zástupci firmy, která protihluková opatření na místě instaluje, poté plánují provést druhé měření hluku. V laboratorních podmínkách dokázalo opatření snížit hluk přibližně o 25 decibelů. V reálném provozu se očekává nižší účinnost, podle odhadů by však útlum mohl dosáhnout patnácti až osmnácti decibelů.

Soud zamítl žalobu, stavba posledního úseku D1 u Přerova může pokračovat
Stavba úseku D1 Říkovice - Přerov

Kryt vzniká v blízkosti rodinných domů

Dělníci instalují panely pouze na jednom konci estakády, kde most bezprostředně sousedí s obytnou zástavbou. Nejbližší rodinné domy stojí přibližně deset metrů od konstrukce. Podle Knolla nebylo možné zvýšenou hlučnost předem jednoznačně předpokládat.

Hluková studie zpracovaná před výstavbou totiž vyhovovala stanoveným požadavkům. Vnímání hluku se však podle něj u jednotlivých lidí liší. „Impulzní hluk je nepříznivý. I když se tady nepotvrdil, v zájmu komfortu obyvatel by se podobná opatření měla instalovat téměř všude,“ poznamenal Knoll. V Česku jde podle něj o čtvrtou instalaci tohoto technického řešení. Přípravné práce na estakádě začaly přibližně před týdnem. Hotové dílo by měli pracovníci předat na začátku listopadu.

„Ten problém tady objektivně je. Můžeme se bavit o metodice měření, kterou můžeme zpochybňovat, protože vše vyšlo v pořádku. Ale sami vidíte, když tady stojíme, že ta hlučnost tady je a rozléhá se. Řešit jsme to museli,“ řekl primátor Přerova Petr Vrána (ANO).

Stát musí kvůli hluku ze silnice zaplatit muži odškodnění
Ilustrační snímek

Projektanti počítali s tichým asfaltem i protihlukovými stěnami

S omezením hluku se podle ředitele stavby úseku D1 Přerov–Říkovice Petra Černíka počítalo už při projektování dálnice. Na vozovce je použitý takzvaný tichý asfalt, jehož pórovitá struktura pomáhá pohlcovat zvuk. Také mostní závěr má speciální vícelamelovou konstrukci, která má hlučnost omezovat. Součástí estakády je navíc protihluková stěna.

„Myslím, že projektanti i Ředitelství silnic a dálnic pro to udělali maximum,“ uvedl Černík. Nově instalovaný kryt je podle něj opatřením nad rámec původního projektu, který měl splňovat technické i hygienické normy. Jiný typ mostního závěru podle něj v současnosti nepřipadá příliš v úvahu. V zahraničí se používají například takzvané prstové dilatační závěry, tuto technologii ale Ředitelství silnic a dálnic podle Černíka příliš nepodporuje.

Za problematické naopak považuje samotné vedení dálnice v těsné blízkosti obytných domů. Trasa byla podle něj stanovena přibližně kolem roku 2000, kdy se projektanti snažili především šetřit zemědělskou půdu. Dálnice proto vede přes území s průmyslovými areály a železniční infrastrukturou, kde se ale nacházejí také rodinné domy. „Trasa se mohla posunout o tři sta metrů dál a nemusela vést nad Dluhonicemi. Na to už je ale pozdě,“ poznamenal Černík.

Dokončovací práce na dálnici potrvají do března

Stavba desetikilometrové části dálnice D1 z Přerova do Říkovic začala po 20 letech příprav a soudních sporů v prosinci 2022 a stála téměř sedm miliard korun. Nový úsek odvedl z Přerova velkou část tranzitní automobilové dopravy a má být výrazným impulsem pro hospodářský rozvoj regionu. Otevřením úseku loni v prosinci byla po 58 letech dokončena nejdelší česká dálnice D1.

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek
Zprovoznění posledního úseku dálnice D1 na obchvatu Přerov–Říkovice

Přestože řidiči využívají poslední úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi už téměř rok, stavba dosud není dokončená ani zkolaudovaná. Stavební firma má podle smlouvy předat hotové dílo Ředitelství silnic a dálnic 20. března 2027.

Na hlavní trase zbývají už jen drobné úpravy. Dělníci budou například dosypávat ornici v prostoru jedné z dálničních křižovatek, což si vyžádá krátkodobé dopravní omezení. Další práce se týkají především okolí dálnice. Pokračuje zpevňování koryta Bečvy a obnova polních cest, které stavba přerušila.

Dokončení dvou polních cest ale komplikuje chybějící stavební povolení. Proti jeho vydání se odvolalo ekologické sdružení Děti Země. Černík předpokládá, že povolení by stavba mohla získat začátkem listopadu a práce by pak mohly pokračovat v příštím roce. Bez dokončení těchto objektů podle něj nebude možné celou stavbu zkolaudovat. Další protihluková opatření se zatím neplánují. Stavební firma ještě dokončuje ozelenění stávajících protihlukových stěn. Popínavé rostliny mají zlepšit jejich vzhled a současně omezit poškozování graffiti.

Výběr redakce

Reportéři ČT zkoušeli, co všechno zaznamenávají auta s čínskými technologiemi

Reportéři ČT zkoušeli, co všechno zaznamenávají auta s čínskými technologiemi

před 1 hhodinou
Rusko a Čína prohlubují alianci v Arktidě

Rusko a Čína prohlubují alianci v Arktidě

před 1 hhodinou
Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

13:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada

Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada

před 5 hhodinami
Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

před 7 hhodinami
K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny

K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny

před 7 hhodinami
Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

před 10 hhodinami
Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Část studentů v Praze a v Brně kvůli veřejnoprávním médiím vyhlásila stávkovou pohotovost

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). K obdobnému kroku přistoupili také studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI. Proti rušení poplatků protestovali v úterý středoškolští i vysokoškolští studenti mimo jiné v Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Olomouci a v Ostravě. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
12:26Aktualizovánopřed 58 mminutami

Hluk z dálničního mostu u Dluhonic zmírní speciální kryt

Téměř rok po zprovoznění posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi instalují dělníci speciální protihlukový kryt na mostní estakádě u přerovské místní části Dluhonice. Tamní obyvatelé si od zahájení provozu stěžují na hluk, který vzniká při přejezdu vozidel přes mostní závěr. Nové opatření by ho mělo podle odhadů snížit o patnáct až osmnáct decibelů. Dodatečné protihlukové opatření instaluje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), investici za 5,5 milionu korun zaplatila přerovská radnice.
před 1 hhodinou

Veletrh v Brně představuje možnosti kariéry v letectví, kosmonautice a obraně

Více než třicet vystavovatelů ze soukromého i státního sektoru představuje v Brně na kariérním veletrhu Aerospace & Defence Career Fest možnosti studia a pracovního uplatnění v letectví, kosmonautice, bezpečnosti a obranném průmyslu. Návštěvníci si mohou vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout vojenskou techniku nebo se naučit, jak reagovat v krizových situacích.
před 3 hhodinami

Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada

Zařízení v bývalém hotelu Schindlerův háj na Svitavsku, kde pobývá více než dvacet seniorů, prověřuje policie kvůli podezření z neoprávněného podnikání. Podle Pardubického kraje jde o nelegální poskytování sociálních služeb. Provozovatel se hájí tím, že poskytuje pouze ubytování a stravu, nikoliv sociální služby. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma může být v Česku až 150 nelegálních domovů pro seniory. Tématu se věnovali Reportéři ČT.
před 5 hhodinami

Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

Státní podnik Diamo podal podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), aby prověřilo postup ministerstva životního prostředí v kauze heřmanické haldy v Ostravě, napsal v pondělí server Neovlivní.cz. Důvodem je zejména to, že úřad odebral případ České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a zastavil řízení s firmou podezřelou z nelegálního navážení odpadu. Resort, v jehož čele stojí Igor Červený (Motoristé), večer sdělil, že krok Diama respektuje.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

VideoPadlý dub z třeboňského zámku poslouží k záchraně vzácného tesaříka

Třeboňský zámek nedávno přišel o jednu ze svých dominant. Na zámeckém nádvoří se zřítil téměř tři sta let starý dub. Jeho kmen teď ochránci přírody převezli na bezpečné místo do přírodní rezervace. Ve dřevě totiž žijí larvy kriticky ohroženého brouka – tesaříka obrovského. Na Třeboňsku se tento druh vyskytuje na několika místech právě díky dostatku starých dubů. V jiných částech republiky už je ale velmi vzácný. Zhruba tři roky potrvá, než larvy dokončí svůj vývoj a vylíhnou se z nich dospělí brouci. Tlející dřevo pak poslouží i dalším chráněným druhům.
před 20 hhodinami

Pardubice povede koalice pěti subjektů. Vítězné ANO bude v opozici

V Pardubicích podepsali koaliční smlouvu ODS, STAN, Progresivní Pardubice (Piráti a TOP 09 s podporou Zelených a nezávislých kandidátů), Naše Pardubice a Noví lidovci. Koalice bude ve 39členném zastupitelstvu disponovat většinou 22 hlasů. Primátorem bude Ondřej Tichý z ODS. On i jeho náměstci budou ve funkcích nováčky. Ve vedení města tak končí vítězné hnutí ANO, které Pardubicím společně s dalšími partnery vládlo od roku 2014.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Změny klimatu a intenzivní zemědělství ničí české ptactvo, upozorňují ornitologové

Každý rok v Česku ubude 1,6 procenta ptáků. Od roku 1982 se už jejich početnost snížila o 13,4 procenta, tento jev se stále zhoršuje. Upozorňuje na to Česká společnost ornitologická (ČSO) v nově vydané knize Stav ptactva v Česku 2026. Na téměř sto stranách popisuje, kolik je u nás ptáků a jak se jim daří, jakým problémům musí čelit a jaká jsou řešení.
před 22 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

před 48 mminutami
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

před 1 hhodinou
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026