V Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě napadl sníh, Praděd hlásí 15 centimetrů


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Na hřebenech hor během soboty a noci na neděli nasněžilo, nejvíc v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě. Praděd hlásí patnáct centimetrů, na Luční boudě leželo v neděli ráno dvanáct a na nejvyšší české hoře Sněžce deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Slabé sněhové nebo smíšené přeháňky se ve vyšších polohách budou během neděle i v první polovině příštího týdne nadále objevovat.

Téměř deseticentimetrový příděl sněhu měly ráno také jesenický Malý Děd, šumavský Blatný vrch i krkonošská Labská bouda. V ostatních pohořích tolik nesněžilo, na hřebenech tam napadlo zatím jen několik centimetrů sněhu.

Praděd ležící v nadmořské výšce 1490 metrů zatím podle údajů ČHMÚ v začínající zimní sezoně souvislou sněhovou pokrývku až dosud neměl, krkonošské hřebeny hlásily v uplynulých dnech několik málo centimetrů.

Týdenní předpověď počasí předpokládá, že sněžení nebo sníh s deštěm se objeví v polohách většinou nad 900 metrů i v dalších dnech, v noci na pondělí může být hranice sněžení i kolem 600 metrů.

Připadnout může několik dalších centimetrů sněhu. Od čtvrtka zatím meteorologové žádné výraznější srážky nečekají, a to ani na horách. Teploty se budou pohybovat většinou od pěti do deseti stupňů Celsia, v noci může mrznout.

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