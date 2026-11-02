Od poloviny týdne se vyjasní, ranní teploty ale budou mrazivé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

V první polovině tohoto týdne bude v Česku zataženo, ve druhé se vyjasní. Srážky očekávají meteorologové spíše na horách, mohou být i sněhové. Teploty přes den vystoupají až na deset stupňů Celsia, ráno ale už budou klesat pod nulu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Ráno máme zatažené, pouze na malém území ve Zlínském kraji a v Orlických horách je obloha protrhaná,“ uvedli ráno meteorologové.

Během pondělí čekají velkou oblačnost. Srážek bude málo, jen výjimečně se objeví slabý déšť nebo přeháňky. Na horách budou srážky četnější a v nejvyšších polohách může slabě sněžit.

Úterní počasí bude hodně podobné pondělnímu. „Pouze večer se oblačnost protrhá více než v pondělí,“ podotkli meteorologové.

V dalších dnech už by mělo být častěji skoro jasno nebo i jasno. Po ránu ale budou místy mlhy, které se v závěru týdne udrží na některých místech i celý den. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi pěti až deseti stupni Celsia. Nejnižší ale kvůli malé oblačnosti začnou klesat, například v pátek by ráno měly být mezi nulou až minus pěti stupni.

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