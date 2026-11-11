Vlny veder budou mnohem horší než to, co známe nyní, varuje německá studie


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24, Freie Universität Berlin, Nature Communications

Extrémní vlny veder, které Evropa letos i v předchozích letech zažila, jsou pouze předzvěstí toho, co lidstvo v důsledku klimatických změn čeká. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v odborném časopise Nature Communications. Podle nich v budoucnu budou vlny veder delší, rozsáhlejší a také mnohem závažnější.

Každý rok alespoň jedna extrémní vlna veder. S rozsahem zahrnujícím většinu Evropy a s trváním až několik měsíců. To je nový výhled německých klimatologů, kteří se pokusili podívat do budoucnosti kontinentu, aby zjistili, jak se reálně projeví současné změny klimatu způsobené lidmi.

Vědci vycházeli z analýzy dvaadvaceti mimořádných vln veder, k nimž došlo mezi roky 2010 a 2023 v Evropě, Austrálii, částech Asie a Jižní Ameriky. Detailně pak popsali devět z nich z let 2015 až 2023. Chtěli vědět, jak se tato období s extrémními teplotami projevovala a pak tyto zkušenosti promítli do dlouhodobějších modelů klimatu až do roku 2100.

Extrémní vedra novou normou

Na rozdíl od už existujících analýz, které se věnovaly hlavně teplotním rekordům, se tato nová studie podívala na několik vlastností vln veder – nejen samotné teploty, ale také trvání těchto extrémů nebo jejich prostorový rozsah.

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„Výsledky ukazují jasný vzorec napříč různými soubory klimatických modelů a emisními scénáři. Značná část budoucích vln veder překoná výjimečné události, které jsme zažili v nedávné minulosti. Mohly by trvat déle, zasáhnout větší oblasti, být závažnější a vyvolat mnohem vyšší kumulované teplotní anomálie. Nedávno pozorované jevy budou výrazně překonány, zejména ke konci 21. století,“ shrnul výsledky zkoumání klimatolog Philipp Aglas-Leitner, který výzkum vedl.

Situace se sice bude zhoršovat hlavně ke konci jednadvacátého století, ale závažné změny autoři práce očekávají už v dohledné budoucnosti. Již v období od roku 2015 totiž v mnoha oblastech světa stoupá četnost vln veder – a do roku 2054 stoupne ještě víc. „Pro značnou část zkoumaných regionů se předpokládá, že v letech 2060 až 2099 dojde alespoň k jedné mimořádné vlně veder ročně. V Evropě by se budoucí vlny veder mohly protáhnout na několik měsíců a zasáhnout značnou část kontinentu,“ konstatují autoři.

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Ilustrační foto

Řešení existují

Podle autorů studie jejich závěry podtrhují zásadní potřebu podstatného snížení emisí a současně další zavádění opatření, která by moderní civilizaci na klimatické změny lépe adaptovala.

„Naše výsledky jasně ukazují, že řada z extrémních vln veder, které lidé v posledních letech zažili, by mohla být v budoucnu ještě překonána. To má dalekosáhlé důsledky pro lidské zdraví, infrastrukturu i ekosystémy,“ dodává Aglas-Leitner. „Bohužel i ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí nabízejí pouze omezenou ochranu. Bez podstatného snížení emisí a důsledných adaptačních opatření bude značná část 21. století charakterizována vedrem, které daleko přesáhne naše dosavadní zkušenosti,“ varoval vědec.

Odkaz na studii
Xixao

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