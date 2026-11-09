Polární vír opravdu slábne, ukazují data. Rozpad může nastat do 20. listopadu

Rozpad polárního víru letos zřejmě nastane dříve, než kdykoliv předtím v dějinách měření. Přineslo by to vpád studeného vzduchu, zatím ale není jasné, kam konkrétně.
Meteorologové v pátek oznámili, že pozorují bezprecedentní předčasné narušení polárního víru. To podle nich zvyšuje riziko náhlých ochlazení na celé severní polokouli.
Polární vír je rozsáhlá oblast studeného vzduchu s nízkým tlakem, která obvykle cirkuluje ze západu na východ vysoko nad Arktidou. Obvykle se během podzimu zesiluje a svého vrcholu dosahuje kolem ledna. Ve druhé polovině zimy, obvykle mezi lednem a březnem, může ale oslabit, díky čemu se pak ledový vzduch šíří na jih do Evropy, Severní Ameriky a Asie. Právě v té době tyto části světa zažívají nejchladnější části roku.
Vědci ale tvrdí, že letos vír slábne už na začátku listopadu.
Dopady jevu El Niño
„Pokud je nám známo, jedná se o nejčasnější narušení stratosférického víru, jaké bylo kdy pozorováno,“ sdělili agentuře AFP vedoucí vědci Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) Tim Stockdale a Frederic Vitart.
Klimatolog z MIT Judah Cohen popisuje, že příčinou narušení je vliv zdola. Velké atmosférické vlny v nižší vrstvě atmosféry, troposféře, známé jako Rossbyho vlny, totiž mohou stoupat vzhůru a jejich dostatečně silný výstup do polární stratosféry spustí rychlé oteplení známé jako náhlé stratosférické oteplení (SSW).
To oslabuje, nebo dokonce obrací západně-východní větry víru, což může vést k jeho rozdělení a k jeho následnému přesunu směrem na jih. „Výrazně to zvyšuje pravděpodobnost náhlých přívalů studeného vzduchu v zeměpisných šířkách, kde se nachází většina hustě osídlených oblastí na severní polokouli, v USA, Evropě a východní Asii,“ řekl Cohen agentuře AFP.
Mluvčí britské meteorologické služby Met Office Grahame Madge souhlasí s tím, že současná situace je zcela výjimečná: „Přišlo to velmi brzy a je možné, že tento časný nástup je způsoben intenzitou jevu El Niño v Tichém oceánu.“ Francouzská agentura Météo-France zase oznámila, že současné narušení je „bezprecedentní událostí“.
Letošní El Niño, jev charakterizovaný teplejšími než obvyklými teplotami mořské hladiny v rovníkové části Tichého oceánu, který má dopad na celou atmosféru, je mimořádně silný a mohl by podle meteorologických modelů tyto vlny zesilovat.
Stockdale a Vitart uvedli, že nevědí, proč ke změně u polárního víru došlo tak brzy, ale shodli se, že by jev El Niño „mohl být faktorem, který ji učinil pravděpodobnější“. Cohen je poněkud opatrnější – současná změna se zdá být podle něj spíše spojena s rekordně silnou tlakovou výší nad Skandinávií a severozápadním Ruskem.
Panel polarvortex.earth, který vizualizuje modelování ECMWF, v současné době ukazuje úplný rozpad víru – kdy se západní větry otočí na východní – do 20. listopadu.
K listopadovému náhlému oteplení došlo v záznamech sahajících až do padesátých let minulého století pouze třikrát – v letech 1958, 1968 a 2025 – vždy 28. listopadu. Tento rok by to tedy bylo o týden dříve.
Kam přijde mráz
Zatím není ani zdaleka jasné, jak silné budou případné vlny chladu ani kam se tento mráz posune – může to být Evropa, mohou to být USA a Kanada, ale studený vzduch může putovat i do Ruska.
Vzhledem k tomu, že k této změně dochází tak brzy, teploty vzduchu v „oblastech jako Sibiř nebo nad Arktidou ještě nejsou tak nízké, jaké ještě budou“, což by mohlo způsobit, že vlny mrazů budou méně „závažné“, uvádějí meteorologové z britské Met Office. Právě proto je podle nich tato událost „výjimečná“, ale „ne nutně znepokojivá“.
Pomoc by paradoxně mohl přinést i jev El Niño, který obvykle způsobuje mírnější zimy. Mohl by tak dopady rozpadlého polárního víru „zmírnit nebo pozměnit“, i to ale zůstává zatím neznámé. „V této fázi zůstávají potenciální důsledky pro Francii velmi nejisté,“ uvedla agentura Météo-France. „Budou záviset na tom, jak se tato porucha bude vyvíjet, na její poloze a na tom, zda se rozšíří i do nižších vrstev atmosféry.“
Změna klimatu by sice mohla hrát určitou roli v rekordně rychlém rozpadu polárního víru, zatím to je ale spíše spekulativní možnost. Rychlý úbytek mořského ledu kolem Skandinávie totiž tento region otepluje, zatímco větší množství sněhu ve východní Asii jej ochlazuje. To by mohlo prohlubovat teplotní kontrast napříč Eurasií, což by následně zesílilo Rossbyho vlny a zvýšilo pravděpodobnost narušení polárního víru.