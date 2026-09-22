Saúdská Arábie zprovoznila ropovod Východ-Západ


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu Východ-Západ (East-West). Vývoz z terminálu Janbú u Rudého moře se čeká ještě během úterý, uvedly zdroje agentury Reuters. Strategický ropovod musel být minulý pátek dočasně odstaven po útocích drony a raketami. Potrubí pomáhá Rijádu vyvážet ropu bez nutnosti využívat Íránem blokovaný Hormuzský průliv.

Ropovod Východ-Západ, nazývaný také Petroline, je zhruba dvanáct set kilometrů dlouhý a vede z ropných polí na východě Saúdské Arábie přes vnitrozemí k přístavu Janbú. Odtud může surovina pokračovat přes Rudé moře, Suezský průplav a Středomoří dál do Evropy, až do evropských rafinerií.

Těsně po odstávce Rijád zákazníky z Evropy informoval, že některé dodávky ropy s plánovanou zářijovou nakládkou budou zrušeny. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie mimo jiné v České republice.

Dva ze zdrojů uvedly, že surovina dosud proudila ropovodem v omezeném objemu. Státní energetická společnost Saudi Aramco, která zařízení provozuje, na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovala.

Útok ochromil saúdskoarabský ropovod na týdny, píše AP
Ropné pole společnosti Saudi Aramco v Saúdské Arábii, ilustrační snímek

Klíčová alternativní trasa

Před odstávkou měl ropovod maximální přepravní kapacitu sedm milionů barelů „černého zlata“ denně. Východ-Západ je v současné době mimořádně důležitou alternativní trasou, protože obchází částečně zablokovaný Hormuzský průliv.

Pro Saúdskou Arábii tak představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh, aniž by tankery musely proplouvat Hormuzem. Touto úžinou před začátkem konfliktu, který odstartovaly v únoru americko-izraelské údery na Írán, procházela asi pětina světových dodávek ropy.

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