Francouzský premiér Sébastien Lecornu jmenoval novou vládu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli jmenoval novou vládu, v které ale zasednou někteří dosavadní ministři. Oznámil to Elysejský palác. Ve funkcích zůstávají například ministr zahraničí Jean-Noël Barrot či ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Ministrem vnitra se nově stal Laurent Nuňez, ministryní obrany Catherine Vautrinová.
Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci. V pátek večer ho ale francouzský prezident Emmanuel Macron do funkce šéfa vlády znovu jmenoval.
