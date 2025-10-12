Francouzský premiér Sébastien Lecornu jmenoval novou vládu


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli jmenoval novou vládu, v které ale zasednou někteří dosavadní ministři. Oznámil to Elysejský palác. Ve funkcích zůstávají například ministr zahraničí Jean-Noël Barrot či ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Ministrem vnitra se nově stal Laurent Nuňez, ministryní obrany Catherine Vautrinová.

Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci. V pátek večer ho ale francouzský prezident Emmanuel Macron do funkce šéfa vlády znovu jmenoval.

