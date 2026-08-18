Někde nepršelo dva měsíce, popisuje zpravodajka ČT extrémní sucho v Británii


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24

Velkou Británii podobně jako další evropské státy sužuje extrémní sucho. Velmi suchý byl už loňský rok, tento by ale měl být v tomto ohledu ještě horší. Letošní léto je v tomto ohledu extrémní především v Anglii a ve Walesu. Rekordní je také počet lesních požárů.

„Na mnoha místech – především Anglie – nepršelo už 62 dní,“ přiblížila v úterý zpravodajka ČT ve Velké Británii Katarína Sedláčková. „Na řadě míst Anglie, ale také Walesu zaznamenali meteorologové pouze jedno procento z očekávaných srážek. Letošní červenec byl vůbec nejsušším za celou dobu měření, tedy od roku 1836.“

Sucho bylo vyhlášeno na 72 procentech území Anglie a v celém Walesu. „Celých 27 milionů Britů v tuto chvíli žije na územích, kde platí zákaz používání zahradních hadic,“ pokračuje Sedláčková.

Ekonomické dopady se teprve budou vyčíslovat, britští farmáři ale už nyní říkají, že budou extrémní. „Vláda už teď slibuje určité kompenzace, mluví se také například o tom, jak se těchto situací vyvarovat do příštích let. Vláda slibuje asi patnáct milionů liber na pomoc farmářům – aby si vybudovali vlastní vodní rezervoáry,“ přibližuje Sedláčková.

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Extrémní sucho ve Velké Británii

Rekordní jsou letos i počty požárů. „K této chvíli zaznamenali britští hasiči celkem 1017 lesních požárů, ve Walesu stále bojují se čtrnácti,“ uvedla v úterý rovněž Sedláčková.

Řada požárů vypukla i na západě Anglie, kde shořelo devatenáct rodinných domů. Ty hořely i ve Walesu. Hasiči požádali o pomoc armádu, ve Walesu jim tak pomáhaly dvě stovky vojáků.

„Premiér Andy Burnham minulý týden zakázal prodej jednorázových grilů a vyzval všechny obchodníky, aby tento prodej ukončili. Varoval také lidi před rozděláváním ohňů a používáním jejich vlastních grilů v domácnostech,“ dodala zpravodajka ČT.

Blížící se vlna veder ještě zhorší už tak extrémní sucho
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