V USA začíná proces se společností Meta, jde v něm o návykovost sociálních sítí

U soudu v americkém Oaklandu v úterý obě strany přednesou argumenty ve sporu 29 amerických států v čele s Coloradem, Kalifornií, Kentucky a New Jersey s technologickou společností Meta. Státní zástupci v žalobě Metu viní z toho, že sociální sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností.
Státní zástupci Colorada, Kalifornie, New Jersey a Kentucky přednesou úvodní projevy před osmičlennou porotou v Oaklandu. Ta zastává výslovně poradní funkci pro federální soudkyni Yvonne Gonzalezovou Rogersovou, která v případě rozhoduje. Proces prověří tvrzení zmíněných čtyř států, že Meta navrhla platformy Facebook a Instagram tak, aby vyvolávaly u dětí a dospívajících závislost, a uváděla spotřebitele v omyl ohledně bezpečnosti svých platforem pro mladistvé.
„Já samozřejmě neumím posoudit, jestli to takto udělali schválně, jestli je to tak sofistikované. Ale že to fakticky působí na děti, to si myslím, že je nesporné. O tom nemusíme dělat nějaké velké výzkumy. Stačí se dívat kolem sebe a mluvit s dětmi,“ sdělil k vyvolávání závislosti na sociálních sítích u dětí a dospívajících dětský psycholog Václav Mertin, podle nějž mladší organismus závislostem podléhá snadněji, což se týká i cigaret či alkoholu. „Alkoholik se může stát i ze mě, ale ta pravděpodobnost už je velmi malá. Ale ve čtrnácti nebo patnácti letech je násobně vyšší,“ dodal.
Soud se bude rovněž zabývat tvrzením všech 29 států, které Metu viní z neoprávněného shromažďování a využívání osobních údajů dětí používajících její platformy, což je v rozporu s federálním zákonem.
Meta trvá na tom, že tvrzení států jsou nepodložená
Očekává se, že právní zástupci Mety porotě sdělí, že společnost vynaložila obrovské úsilí na zajištění bezpečnosti dětí na internetu. V prohlášení před zahájením řízení mluvčí Mety trval na tom, že tvrzení států jsou nepodložená a že společnost si stojí za svou dosavadní praxí, pokud jde o ochranu mladistvých uživatelů.
„Státní zástupci nepředložili žádný důkaz o tom, že by někdo v jejich státech byl uveden v omyl, tvrdí, že neškodné funkce, jako je možnost mít další účet na síti Instagram, nějak ublížily jejich obyvatelům, a snaží se potrestat Metu za výzvy, s nimiž se potýká celé odvětví – jako je ověřování věku,“ zdůraznil mluvčí technologického gigantu. „Místo toho, aby se držely faktů nebo zákona, se státy rozhodly usilovat o absurdní odškodné,“ dodal.
Meta uvedla, že pokuty by mohly dosáhnout až 1,4 bilionu dolarů (zhruba 29,24 bilionu korun), což se blíží tržní hodnotě společnosti ve výši 1,5 bilionu dolarů. Státní zástupci zatím neupřesnili, jakou výši pokut požadují, ale na slyšení minulý týden sdělili, že by se částka mohla pohybovat kolem dvou set miliard dolarů (asi 4,18 bilionu korun).
Žalobci chtějí věková omezení i další změny
Státní zástupci Colorada, Kentucky, Kalifornie a New Jersey rovněž žádají soudkyni, aby vydala příkaz, který by společnost přiměl zavést věková omezení, odstranit nekonečné scrollování a který by zároveň znamenal další změny.
„Musíme chránit děti před tím, aby se k tomu vůbec dostaly. (…) Myslím si, že musíme k určitým restrikcím sáhnout i u sítí,“ míní Mertin, podle něhož děti, které tráví nadměrné množství času u sociálních sítí, nemají už prostor na jiné aktivity a nemohou rozvíjet další schopnosti.
Podle agentury Reuters se očekává, že během několika týdnů u soudu bude vypovídat i zakladatel a generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg, stejně jako šéf Instagramu Adam Mosseri. Gonzalezová Rogersová už v červnu odmítla návrh Mety na zamítnutí žaloby. V rozhodnutí rovněž sdělila, že Meta nesporně nesplnila požadavky zákona, pokud jde o informování a souhlas rodičů. V tomto bodě vydala ve prospěch jednotlivých států rozsudek bez soudního řízení.
Žaloba byla podána už v roce 2023
Žaloba států byla podána v roce 2023 a navazuje na vyšetřování vedené několika státy. To se zabývalo dopadem sítí Instagram a Facebook na mladistvé uživatele. Vyšetřování bylo oznámeno poté, co zaměstnankyně firmy Frances Haugenová v roce 2021 vypovídala před výborem amerického Senátu. Podle Haugenové firma věděla, že její produkty mohou mladým uživatelům ublížit, a věděla i to, jak je učinit bezpečnějšími, rozhodla se ale změny neprovést, aby více vydělala.
Porota v Los Angeles už dříve shledala firmy Google a Meta odpovědnými v jiném sporu o závislosti na sociálních sítích. Firmy musejí dvacetileté ženě zaplatit odškodné tři miliony dolarů (62,7 milionu korun). Porota došla k závěru, že technologické společnosti při navrhování a provozování svých platforem jednaly nedbale a že jejich nedbalost byla podstatným faktorem, který způsobil žalující straně škodu.
Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci.