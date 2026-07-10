EK soudí, že návykový design aplikací Instagram a Facebook porušuje její pravidla

Evropská komise (EK) předběžně shledala, že návykový design aplikací Instagram a Facebook od americké společnosti Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, o tom v pátek informovala v tiskovém prohlášení.
Návykový design zahrnuje například takzvané nekonečné posouvání, automatické přehrávání videí, takzvané push notifikace, kdy aplikace uživatele vybízí k návratu do svého prostředí, či vysoce personalizovaný algoritmus, který rychle pozná, co uživatele baví, a snaží se ho držet v aplikaci.
„Z šetření Komise vyplývá, že společnost Meta nedostatečně posoudila rizika, která její návykový design představuje pro fyzické a duševní zdraví uživatelů, včetně nezletilých a zranitelných dospělých,“ stojí v prohlášení EK. Návykové funkce podněcují u uživatelů potřebu neustále pokračovat v takzvaném scrollování a uvádějí mozek do „režimu autopilota“, což přispívá ke vzniku nezdravých návyků a nutkavého používání těchto služeb, dodala Komise.
Zavedená opatření nejsou dostatečná, soudí Komise
Meta navíc podle unijní exekutivy ignorovala dostupné informace o tom, kolik času nezletilí tráví v nočních hodinách na těchto sítích a jak optimalizace různých formátů, jako jsou Reels nebo Stories, může vést k nadměrnému či nutkavému používání těchto služeb.
Opatření, která Meta zavedla, přitom podle Komise nedokázala účinně řešit rizika vyplývající z návykového designu jejích platforem. Například nástroje instagramu a facebooku pro správu času, včetně těch, které jsou u účtů nezletilých ve výchozím nastavení zapnuté, lze snadno odmítnout nebo vypnout a nevedou ke smysluplnému omezení ani kontrole času stráveného používáním.
V designu musí podle Komise nastat změna
V této fázi šetření se Komise domnívá, že společnost Meta musí provést změny v designu jak aplikace Instagram, tak i Facebook. Například tím, že ve výchozím nastavení deaktivuje klíčové funkce podporující závislost, jako jsou automatické přehrávání a nekonečné posouvání, a zavede rovněž účinné přestávky v používání.
„Ochrana fyzického a duševního zdraví Evropanů musí být pro platformy sociálních médií prioritou,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. Nařízení o digitálních službách podle ní stanoví jasný rámec, který platformám ukládá odpovědnost za návykový charakter a dopady jejich služeb. „Jsme plně odhodláni prosazovat v Evropě naše právní předpisy,“ dodala.
Meta má nyní možnost uplatnit své právo na obhajobu, přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech Komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění. Pokud se názor Komise potvrdí, tak ta může rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celkového světového ročního obratu dané společnosti.