Babiš v Ankaře navštíví obě hlavní akce, plyne z programu. Pavla nezmiňuje


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady, uvádí v programu Úřad vlády. Prezidenta Petra Pavla nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí v úterý ráno krátce před prezidentem. Tomu účast zajistil po několikaměsíčních sporech s kabinetem v předběžném opatření Ústavní soud.

Babiše na summit NATO v Ankaře doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (Za SPD), jak se vláda usnesla v pondělí. V doprovodu bude také vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský.

Vládní i Pavlova delegace odletí z armádního letiště v pražských Kbelích. Dva lety Česko podle Macinky vypraví kvůli bezpečnostním zvyklostem. Pavel dříve prohlásil, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident.

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Ilustrační foto

V Babišově programu je kromě neformální večeře pro hlavy států a vlád pořádané tureckým prezidentem a jednání Severoatlantické rady také společné fotografování s dalšími představiteli států NATO. Kancelář zatím prezidentův program neupřesnila.

S účastí Babiše s manželkou na neformální večeři se počítalo už dřív, ke středečnímu jednání Babiš při čtvrtečních interpelacích řekl, že na summitu bude Česko mluvit 27. v pořadí. Pavel dříve uvedl, že Babišovi nabízel kompromis, podle kterého by si premiér vybral jedno ze dvou vrcholných jednání na summitu a druhé by absolvoval prezident.

Babišovi vadí prezidentova aktivita

„Víceméně stínuje naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít a my určitě jsme tomu samozřejmě rádi a určitě se všichni těšíme do Ankary,“ řekl v neděli Babiš ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Pavel podle Babiše například každý týden zve některého z ministrů, přijímá i zahraniční návštěvy mířící k vládě.

Babiš se v té souvislosti pozastavil nad četností Pavlovy účasti na letošních zasedáních Bezpečnostní rady státu, na kterou má nicméně podle zákona nárok. Z osmi schůzí byl Pavel podle premiéra na čtyřech, zatímco za bývalé vlády Petra Fialy (ODS) navštívil za tři roky zasedání bezpečnostní rady třikrát. „Nás strašně těší, jak pan prezident má o nás veliký zájem, o naši vládu,“ podotkl Babiš.

„Údajně dostaneme sodu, kartáč za to, že neplníme,“ řekl Babiš na videu k summitu NATO v Ankaře. Spojenci se v roce 2014 zavázali, že do roku 2025 budou plnit závazek ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranné výdaje. Loni to Česko podle upravených kritérií NATO nesplnilo a pravděpodobně se mu to nepodaří ani letos.

Rutte potvrdil, že Česko loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte

Několikaměsíční spory o účast

Kabinet původně Pavla do delegace nezařadil, prezident proto podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Ten zatím vydal předběžné opatření k Pavlově účasti v Ankaře, o samotné kompetenční žalobě teprve rozhodne.

Babiš tento týden v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že letošní summit bude jiný než předchozí. Bude se zabývat ekonomickými otázkami, penězi a plněním spojeneckých závazků. Na to podle něj nemá prezident vliv a zahraniční politiku určuje vláda. Dříve tím zdůvodňoval také to, proč prezidenta vyřadili z delegace.

Delegaci na summitu NATO povede premiér, řekl Babiš. Podle Pavla je to v rozporu s opatřením ÚS
Prezident Petr Pavel

Babiš také řekl, že pokud prezident poletí, poškodí tím Česko v zahraničí. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Zatím se zúčastnil všech summitů Aliance, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

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