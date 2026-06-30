Sněmovna začala opět jednat. Chce řešit například růst rodičovského příspěvku

ŽivěSněmovna začala opět jednat. Chce řešit například růst rodičovského příspěvku


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Poslanecká sněmovna by v úterý mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.

Čtyřiadvacátá poslanecká schůze pokračuje v úterý od 14:00. Opět se očekávají opoziční snahy o doplnění nebo o změny jejího programu.

Vláda navrhla zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku o padesát tisíc korun na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat činí vždy dvojnásobek základní částky. Opoziční poslanci chtějí prosazovat zejména zavedení valorizace rodičovské a chtějí rozšířit okruh rodičů, jichž by se růst příspěvku týkal. Vládní novela předpokládá zvýšení pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027.

Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) na mimořádné schůzi sněmovny

Další pozměňovací návrhy se týkají také třeba úpravy státní sociální pomoci, tedy takzvané superdávky. Podpora na bydlení by se mohla od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a mezi zranitelné skupiny by mohly nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do patnácti let věku místo do sedmi let.

U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Koaliční novela navrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Záměr zrušit nominační zákon s podmínkami výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem kritizuje opozice, jde podle ní o krok proti průhlednosti státní správy.

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