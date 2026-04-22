Poslanci by ve středu mohli pokračovat v úvodní debatě o návrhu na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá sociální novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu 2900 korun za měsíc lidem s podporou dýchání o jeden rok do konce příštího roku.
Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) o rodičovském příspěvku by také odložil s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory.
Druhá Juchelkova sociální novela, kterou předložil spolu s Janou Pastuchovou (ANO), by rovněž posunula už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.
Na programu je také vládní předloha o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat zlepšení finanční situace zájemců. Dalším návrhem pro sněmovní projednání je uzákonění podoby a užívání historických zemských znaků a vlajek. Předloha Radka Vondráčka (ANO) se týká heraldických symbolů Čech, Moravy a Slezska.
Koalice navzdory jejím původním plánům nenechá zařadit na program volební body. Opozice hrozila zablokováním sněmovny kvůli výběru šestice radních České televize s ohledem na některé údajně sporné kandidáty. K dalším volebním bodům patří volba místopředsedy sněmovny, veřejného ochránce práv a naplnění vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr.