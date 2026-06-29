Teplotní rekordy opět padají, podívejte se kde

Na řadě míst v Česku padají i v pondělí dopoledne rekordy pro daný kalendářní den. Novou nejvyšší teplotu pro 29. červen zaznamenali na řadě měřicích stanic Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) už před 11:00. Především jde o místa na Moravě a ve Slezsku, ale týká se to i Jičína. Děje se tak po dosud nejteplejší noci v rámci současné vlny veder, která sužuje nejen tuzemsko, ale i mnoho dalších evropských zemí. V sobotu padl v Doksanech po čtrnácti letech absolutní teplotní rekord pro Česko o hodnotě 40,9 stupně Celsia, který byl v neděli tamtéž o celý stupeň překonán.
Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku má postupně ochladit, zároveň přijdou bouřky. Informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav.