Proč to šlo a proč to nejde? Nejvíc kilometrů dálnic vzniklo v 70. a nultých letech, jinak se v Česku paběrkovalo

Prostými čísly řečeno, má nyní dálniční síť v České republice délku 1260 kilometrů. Existuje ještě několik izolovaných úseků, které do této sítě nejsou zařazeny, ale mělo by se to změnit po jejich napojení na její zbytek. V celé plánované délce jsou postavené D2, D5, D8, D10, D46 a téměř i D56, další jsou buď rozestavěné – včetně vůbec nejstarší české dálnice D1 – nebo se na jejich trase víceméně nekoplo. Pokud nepočítáme peripetie ze 40. let, začalo se fakticky stavět na podzim 1967 a po prvním dokončeném úseku dálnice v celém Československu se začalo jezdit v roce 1971. Různá desetiletí potom přispěla k celkové délce dálnic různou měrou. Veškeré počítání poněkud komplikuje formální změna z roku 2016, kdy se většina dosavadních rychlostních silnic, které do té doby spadaly do kategorie silnic I. třídy, stala dálnicemi. Rychlostní silnice přitom rostly celá desetiletí souběžně s těmi dálnicemi, které byly takto označeny od počátku. Ještě více komplikuje situaci průběžné přeznačování některých z nich – například dnešní dálnice D35 se začala stavět jako dálnice, poté byla počátkem 90. let přeznačena na rychlostní silnici a rozšířena o další plánované úseky, z nichž část poté i vznikla. Jenomže od roku 2016 jde sice opět o dálnici, ale horské úseky na severu Čech zase spadly mezi silnice I. třídy pro motorová vozidla, a v dálniční síti tak nefigurují.

Pokud ale budeme považovat za dálnice ty komunikace, které jsou tak označeny dnes, potom obdobím příslovečného „highwayboomu“ byla jednak 70. léta a jednak počátek nového století. První dekáda budování respektive otevírání dálnic přinesla Československu páteřní dálniční spojnici Praha–Brno–Bratislava v kombinaci části D1 a celé D2 doplněnou o několik krátkých úseků v blízkosti Prahy, Brna a Olomouce. „Nultá“ léta potom přinesla možnost rychleji cestovat z Prahy nejen do Brna, ale i do Ostravy a také do Hradce Králové, vylepšila spojení do Německa díky dokončení celé dálnice D5 a příhraničního úseku D8 a na samém závěru také umožnila cestovat kolem Prahy díky jihozápadní a jižní části Pražského okruhu.

Naopak nynější období se zatím jeví jako nejchudší. Zbývá sice ještě rok, během kterého by se mohla auta rozjet po několika nových úsecích dálnic D1, D3 a D6, ale i tak nevypadá pravděpodobně, že by se do konce roku 2020 podařilo dosáhnout alespoň 200 nových dálničních kilometrů. Co způsobilo tyto dva „highwayboomy“, kdy se podařilo během deseti let vybudovat v jednom případě téměř 350 kilometrů a ve druhém ještě o třicet více? Společných jmenovatelů paradoxně není mnoho, ale obě dosud nejúspěšnější dálniční dekády nabízejí zajímavé srovnání toho, „jak se to dělalo“ za komunistů a jak za kapitalistů.

Fakta Jak rostla dálniční síť v jednotlivých desetiletích 1971–1980: 343 km (úseky dnešních dálnic D1, D2, D4, D7, D10, D35 a D46)

1981–1990: 218 km (úseky dnešních dálnic D0, D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D46, D56)

1991–2000: 201 km (úseky dnešních dálnic D0, D1, D3, D5, D6, D8, D35, D48, D52)

2001–2010: 378 km (úseky dnešních dálnic D0, D1, D3, D4, D5, D6, D8, D11, D35, D48, D52)

2011–31. 10. 2019: 129 km (úseky dálnic D1, D3, D4, D6, D7, D8, D11, D48)

V 60. letech šlo leccos, muselo se jen chtít Komunistické Ředitelství dálnic mělo práci od počátku velmi usnadněnou tím, že mělo předpřipravené plány a dokonce i některé stavby z období 1939–1950, kdy se poprvé stavěla dálnice Praha–Brno. Komunističtí plánovači ovšem po převzetí moci rozhodli, že aut v dohledné době nebude tolik, aby byla dálnice potřeba. Obnovená stavba po roce 1967 mohla využít některé staré mosty i část již vybudovaného dálničního tělesa. Šlo ale jen o docela malý zlomek celkové stavby od Prahy až po Bratislavu, která vznikala čtrnáct let a od zprovoznění prvního po otevření posledního úseku neuplynulo ani celých deset let.

Pro stavbu dálnic byla zásadní koncepce schválená v roce 1963, která té nynější odpovídala jen zčásti. Počítala s prioritní stavbou dálničního spojení Praha–Brno–Bratislava – přičemž zprvu se diskutovalo o možnosti trasovat dálnici z Prahy do Brna nikoli přes Jihlavu, nýbrž přes Hradec Králové. Nakonec byla schválena varianta, která počítala s oběma trasami, ovšem přednostně se mělo stavět přes Vysočinu. Alternativní severní trasa měla přijít na řadu později, ale zato s lepšími parametry, které by umožnily cestovat vyšší rychlostí, než byla projektovaná stodvacítka na D1. Dálnice podle představ ze 60. let neměly vést z Prahy do Českých Budějovic, Karlových Varů ani do Liberce. Na Slovensku se potom počítalo pouze s dálnicí D1 (plánovanou původně z Prahy a Brna přes Žilinu a Košice až na hranice s Ukrajinou), jejím napojením na Bratislavu a dálničním spojením ve směru Brno–Bratislava–Budapešť.