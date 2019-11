Rychlostní silnice zanikají. Z většiny budou dálnice, na dvou auta zpomalí

D10, Praha (0. km) – Ohrazenice (71. km): Rychlostní silnice R10 zatím byla jedna z pouhých dvou plně dokončených rychlostních silnic v Česku. Od roku 2016 se zařadí do neméně vybrané – dosud rovněž dvoučlenné – skupiny zcela dokončených dálnic. Komunikace dlouhá 71 kilometrů je hotová již od 80. let, vede z Prahy na severovýchod, obsluhuje Starou i Mladou Boleslav či Mnichovo Hradiště. Dálnice končí na křižovatce s dosavadní rychlostní silnicí R35, která pokračuje z Turnova do Liberce. Ta však do rozšířené sítě dálnic nespadne. D35, Sedlice (126. km) – Opatovice (129. km): Izolovaný úsek budoucí dálnice D35 je dlouhý tři kilometry a funguje zatím jako spojnice dálnice D11 a pardubicko-hradecké silnice I/37. Součástí je také třípodlažní opatovická křižovatka. Ve východních Čechách má dálnice pokračovat dále kolem Vysokého Mýta a Svitav do Mohelnice.