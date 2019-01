Rok 1939 přál novým dálnicím. Stavěly se tři, nedokončila žádná

Pokud neměly vlaky vyjíždět za hranice, bylo hlavně nutné objet již zmíněnou Českou Třebovou. Zatímco na možné ochromení Těšínska se státní dráhy již připravily prostřednictvím nového spojení ze Vsetína do Púchova, s tím, že by Československo ztratilo kontrolu nad tak hlubokým vnitrozemím, jako bylo Svitavsko, nikdo nepočítal.

Nová trať místo dvou lokálek

Součástí měla být i zmíněná nová brněnsko-brodská trať, ale také řada nových spojek, přeložek i delších traťových úseků, díky kterým by bylo možné projet výhradně územím druhé Československé republiky z Plzně až do Chustu. Navíc měly vzniknout i další spojky, které by propojily dosud oddělené lokálky, jež vznikaly za jiných podmínek. Vznikla by tak zcela nová alternativní spojení – třeba Příbram–Dobříš nebo Litomyšl–Polička.

I když plány byly velké, oproti dálnicím se toho podařilo uskutečnit ještě méně. V českých zemích se v podstatě začalo pracovat pouze na nové trati Brno – Německý Brod. Šlo o poměrně logické napojení Brna na tehdejší hlavní trať Praha–Vídeň, která vedla přes Německý Brod, Jihlavu a Znojmo. S tím, že druhá železniční spojnice Prahy a Brna vznikne, se počítalo již dříve. Souviselo s tím i předchozí zdvoukolejnění trati mezi Kolínem a Brodem. Z Německého Brodu do Žďáru nad Sázavou měla nová železnice nahradit starou lokálku, ovšem v nové trase. Dále by vznikla zcela nová dráha přes Křižanov do Tišnova a pokračovala zhruba v trase další již existující lokálky přes Kuřim do Brna-Maloměřic.

Práce na trati začaly v roce 1939, podobně jako v případě dálnic ale byla stavba v roce 1942 přerušena. Na Vysočině zůstaly nedokončené viadukty a opuštěné náspy, válečné využití přesto nedostavěná trať našla. Čtyři nově vyražené tunely posloužily k výrobě částí vojenských letadel, kdy byly tunely zazděny a rozděleny do dvou pater. Trať pak byla dostavěna až v letech 1948 až 1958. Tehdy byla Česká Třebová zase již pevně v rukou československého státu, ale nová trať byla potřeba i tak z kapacitních důvodů.