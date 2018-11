Do roku 2030 budou hotové všechny dálnice, možná i dřív, plánuje ministr Ťok

Za budování a opravy infrastruktury chce ministerstvo dopravy v příštích dvanácti letech utratit 2,6 bilionu korun. To je zhruba dvojnásobek celého českého rozpočtu. Když to rozpočteme na jednotlivé roky, je to také dvojnásobek investic, které jdou do infrastruktury v těchto letech. Je to reálný odhad?

Bavíme se o čísle, které bylo v návrhu národního investičního plánu. Ministerstvo dopravy má dlouhodobé dopravní sektorové strategie, které ukazují, které silnice jsou v našich plánech a které bychom chtěli dostavět tak, abychom zkompletovali dálniční síť v ČR a síť silnic I. třídy. Z tohoto pohledu je to číslo, které je potřeba jednou proinvestovat. Jestli je poplatné hodnotě, kterou jste říkal, ukáže až soutěžení. Na všechny silnice ještě nejsou projekty a ještě nejsou ani kvalifikované odhady. Kdybychom to počítali podle odhadů, za co se stavělo v roce 2008, tak platíme dvojnásobek. V současné době jsme schopni stavět mnohem výhodněji. Ale přímá odpověď: Pokud dostavíme dopravní síť a umožníme zákony připravovat stavby, jak je plánováno, podobná čísla to mohou být.

Co za dvanáct let bude stát a co nebude stát?

Za dvanáct let bude dokompletovaná dálniční síť ČR, všechny velké dálnice. To je i náš závazek v síti TEN-T. D4 by mohla být do čtyř, pěti let. Věřím tomu, že v příštím roce začneme PPP (Public-Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru - pozn. red.) a dostaví se to jednou provždy.

Letos se otevřelo 3,7 kilometru dálnic. Odpovídá to tomu, že za dvanáct let budou stát všechny projekty – o kterých se dlouho říkalo, že už dávno měly stát?

Máme k tomu dobře vykročeno. Stavba dálnice trvá tři až čtyři roky. Když někdo posledních pět let nepřipravuje ani kilometr dálnice, na ministerstvu za první tři roky neuděláte zázraky. Od roku 2014 jsme uvedli do provozu 54,5 kilometru dálnic. Ale většinu těch dálnic jsme si museli zahájit. Nemohli jsme navazovat jako moji předchůdci na to, že někdo stavby připravil, a my jsme je potom mohli dokončit a přestřihnout pásku.

Ale vy v úřadu nejste pár měsíců.

Čtyři roky.

To znamená, že si otevíráte dálnice, které jste si sám zahájil?

Samozřejmě.

Proč jich tedy nešlo zahájit víc?

Když jsem přišel na ministerstvo, měli jsme v rozvratu Ředitelství silnic a dálnic. Přestali připravovat stavby, tak jsme vlili nejdříve 1,5 a pak až 3 miliardy korun do přípravy. Jenom než nachystáte projekt, trvá nějakou dobu a trvají také výkupy pozemků. Představa, že ministr přijde na své místo a za půl roku se ho redaktor zeptá‚ tak kolik jste, pane ministře, postavil dálnic, je absurdní.

Neptáme se po půl roce, pane ministře.

Já vím. Ale když se podíváte, tak jsme zahájili výstavbu 144,5 kilometru – když odečteme 75 kilometrů modernizace D1 – a máme rozestavěno téměř 200 kilometrů. Staví se tempem, kterým se dlouho nestavělo.

Není to tempo problém? Jsou na to připraveny úřady? Jsou na to připraveny všechny složky, které jsou nutné, všechna povolení?

Máme za sebou poslaneckou novelu zákona 416 o urychlení výstavby. Ta už funguje, mezitímní rozhodnutí se používá při přípravě stavby. Debatoval jsem s našimi resortními organizacemi a začínají s tím být dobré zkušenosti. A máme v meziresortu vládní novelu 416, kde budou další kroky k tomu, aby šla příprava rychleji a abychom odblokovali symptomatické a dlouhodobé chronické nemoci toho, že povolování trvá v ČR téměř 13 let.

Na závěr si dovolím ještě se zeptat na to, co mě opravdu fascinovalo: Za dvanáct let bude dostavěná dálniční síť v ČR?

Máme závazek, že dálniční síť v TEN-T máme dostavět do roku 2030. Myslím si, že v mnoha ohledech možná i dřív.