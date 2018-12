Dálniční „úroda“ byla letos jen čtyřkilometrová. I nový železniční tunel je delší

V roce 2018 se v Česku podařilo otevřít pouze jeden dálniční úsek. Byly to necelé čtyři kilometry dálnice D7 od průmyslové zóny Triangle k Postoloprtům. Není to tolik, kolik silničáři původně plánovali, a stejně tak se nepodařilo zahájit všechny připravované stavby. Pokud porovnáme délku nově otevřených dálnic, bylo letos lépe na železnici – do čerstvě otevřeného Ejpovického tunelu by se jediná letošní dálnice vešla celá.