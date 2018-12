Největší výluka v historii. Na brněnské hlavní nádraží nebude rok zajíždět většina vlaků

Podle toho, odkud budou lidé cestovat, budou muset vystoupit buď v Židenicích, Králově Poli nebo na dolním nádraží. To železničáři poprvé využili loni při prázdninové výluce, pro letošek se ale rozhodli zázemí na nádraží vylepšit. Dělníci na něm začali pracovat už před několika měsíci.

V provozu budou celkem tři koleje, na jednotlivá nástupiště se lidé dostanou nově zbudovaným podchodem, ten ale v pátek ještě hotový nebyl. V neděli ráno by už ale měl podle Kateřiny Šubové fungovat. Co se naopak určitě nestihne, je zpřístupnění zázemí pro cestující v budově Českých drah, kterou mají správci železnice pronajatou.

„Byl podán námět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabrali jsme asi šest až sedm týdnů zpoždění, protože jsme museli čekat na rozhodnutí. Do konce prosince by mělo být hotovo,“ uvedla Šubová. Co už naopak na místě stojí, je mobilní vyhřívaná čekárna s pokladnami, připravená je i zastávka pro autobusy, které budou cestující každých 10 minut vozit od hlavního nádraží.