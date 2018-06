Oprava železničních mostů i hlavního nádraží. Brňany čekají od prázdnin výluky vlaků

Pod oblouky mostu v Křídlovické protéká Svratka, projíždí auta a vede pod nimi cyklostezka. V jeho konstrukci o patro výš žijí holubi. Ti o své domovy ale brzy přijdou. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu a část konstrukce dokonce pracovníci odvezou, aby se mohla opravit v mostárně. Most v Hybešově sice zůstane na místě, i tady se ale dělníci pustí do oprav jeho útrob.

„To, co je důležité, jsou takzvané puklovky neboli puklové desky, které tvoří nosnou část pro štěrkové lože. Tam se odstraní asfaltová část, která je opravdu původní. Desky se očistí, otryskají a v případě, že budou porušeny rzí, se vymění,“ vysvětlil náměstek ředitele Oblastního ředitelství SŽDC Pavel Šprdlík.

Kvůli rozsáhlým opravám za 343 milionů korun ale na hlavní nádraží denně nedojede asi stovka vlaků. Cestující ze Zastávky u Brna a Moravských Bránic se do moravské metropole budou dostávat s přestupem. Vlaky budou svou cestu končit ve stanici Brno - Horní Heršpice, pasažéři zde přestoupí do vlaků jedoucích do Brna.

Mimo špičku ale cesta tak složitá nebude. „V brzkých ranních hodinách a pozdních večerních se vlaky dostanou na hlavní nádraží,“ dodal obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD Jiří Sysel.

Část dopravy se opět přesune na dolní nádraží