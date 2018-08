Dálnice D7 dostala čtyři nové kilometry. Práce mezi Prahou a Chomutovem tím na čas končí

Dálnice je hotová osm let od okamžiku podpisu smlouvy s dodavatelem. Tehdy však stát ve velkém revidoval dopravní stavby. Úsek Postoloprty–Bitozeves patřil k těm, které nechal tehdejší ministr dopravy Vít Bárta zastavit v první vlně a následoval velmi dlouhý odklad.

Fakticky tedy dálniční úsek dlouhý 3770 metrů vznikl za necelé dva roky, pracovat se začalo až v roce 2016. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se tedy ocitl v roli toho, kdo stavbu zahajoval i končil.

Součástí nového úseku je jedna dálniční křižovatka, na které se sjíždí do Postoloprt – na nový dálniční úsek totiž navazuje sice dvoupruhová silnice, která však tvoří obchvat města. Součástí je také jeden most, který ale vznikal dvakrát. Při kontrole letos na jaře se ukázalo, že beton, ze kterého byl postaven, byl nekvalitní a mohlo by ho poškodit zimní solení. Silničáři proto nařídili stavbu zbourat a most postavit znovu.

Zástupce zhotovitele Silnice Group Karel Rypl při otevření dálničního úseku ujistil, že tato epizoda celkové náklady nezvýšila, přestavba mostu šla podle něj na úkor stavbařů, kteří ale budou náklady reklamovat u dodavatele betonu.