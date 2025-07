Kdy začali Češi jezdit do Chorvatska? Kniha líčí začátky moderního turismu

Historik Jan Pezda v nové knize popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. V publikaci Slunce, voda, vzduch například zjišťuje, kdy se lidé přestali bát vysokých hor nebo kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska.

Za loňský rok Prahu navštívilo přes osm milionů turistů, což je ve srovnání s počtem návštěvníků před sto lety obrovské číslo. Těsně před první světovou válkou jich do české metropole zavítalo 120 až 140 tisíc.

Tehdejší návštěvníky zajímaly především národní památky. „Pokud někdo do Prahy cestuje a cestuje rád ve velkém, tak jsou to venkované, maloměšťané z českých zemí nebo z okolních pražských měst,“ upřesnil historik Jan Pezda, který působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Vedle rozvoje dopravy se podle Pezdy v 19. století proměnilo vnímání času. Lidé začali cestovat buď za budoucností – tedy do západních velkoměst, jako byla Paříž či New York –, nebo do minulosti. „Když turista v roce 1860 vyráží do Afriky, věří, že tam pohledem na domorodá etnika může spatřit zakonzervované zbytky vlastní minulosti, civilizace. Ale nemusí jít o domorodce v Africe nebo v srdci Bornea, klidně může jít o horaly ve švýcarských nebo rakouských Alpách,“ upřesňuje historik.