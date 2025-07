Kosmonaut a astronaut si poprvé podali ruku ve vesmíru na vrcholu studené války

Nová smlouva ale slibovala průlom v mezinárodní spolupráci při výzkumu a dobývání vesmíru, kterou projekt Sojuz-Apollo zahájil. Prvotním cílem projektu Sojuz-Apollo bylo vyzkoušet možnosti záchranných operací ve vesmíru.

Ztratit posádku na kosmické misi by bylo totiž pro obě země natolik devastují, že se pragmaticky dohodly: pojďme vyzkoušet, jestli by jedna strana v případě takové katastrofy nemohla přijít té druhé na pomoc. To by ale znamenalo extrémně složitou operaci – setkání a spojení dvou kosmických lodí. To je manévr, který byl považovaný za mimořádně náročný i za normálních okolností, natožpak když se jednalo o dvě zcela odlišné technologie dvou stran, které si nevěřily.

Přípravy na kosmické setkání trvaly roky

Velitelem amerického Apolla se stal trojnásobný astronaut Thomas Stafford, jehož loď Gemini 6 se v prosinci 1965 na oběžné dráze poprvé setkala s plavidlem Gemini 7. Spojovací modul pilotoval Donald Slayton. Třetím členem posádky byl Vance Brand. Sojuzu velel Alexej Leonov, první člověk na světě, který vstoupil do otevřeného kosmického prostoru (v březnu 1965). Doplňoval ho Valerij Kubasov, který v roce 1969 absolvoval první společný let lodí Sojuz 7 a Sojuz 8.