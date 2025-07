Retribuční soudy před 80 lety hledaly kolaboranty. Odsoudily i nevinné

Prezident Edvard Beneš retribuci posvětil svým podpisem 19. června 1945. Soudy začaly jednat okamžitě. Trestu neměl uniknout nikdo, kdo spolupracoval s nacistickým režimem, nebo se přímo podílel na moci. Cílem dekretů tak byli jednak Němci, váleční zločinci, přestože hlavní viníci stanuli spíše před trestním tribunálem v Norimberku. Ani ti, co na českém území zůstali, se ale před soud občas nedostali. „Méně významní pachatelé řady zločinů z řad Němců nebyli potrestáni proto, že byli zařazeni do odsunu. Nejvýznamnějším procesem tohoto druhu se tak stal proces s K. H. Frankem (státní ministr pro Protektorát Čechy a Morava, pozn. aut.) před MLS v Praze,“ uvádí Kuklík.

Proces s bývalými funkcionáři začal před Národním soudem 29. dubna 1946. Ze svých činů za války se měl zpovídat například bývalý předseda vlády Jaroslav Krejčí, ministr národní obrany Jan Syrový, Háchův tajemník Josef Kliment nebo bývalý předseda vlády Rudolf Beran. Historici se shodují, že cílem bylo nejen posoudit jejich skutečné činy, ale najít konkrétní viníky, na které by se dala svést okupace, stanné právo a v podstatě skoro vše špatné, co se Čechům během války dělo. „Byl to politický proces. Hledal se viník za Mnichov, 15. březen, okupaci,“ uvedl historik Jaroslav Rokoský v pořadu Historický magazín.

Emoce byly zjitřené a davy chtěly viníky. Přitom už tyto procesy ovlivňovali pravděpodobně Sověti.

To přiznal i tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina, který tehdy mluvil se sovětským poradcem Ivanem Čičajevem. „Bez rozpaků přiznal, že sovětská vláda má zájem na tom, aby rozsudkem národního soudu byla činnost a již pouhá existence této vlády jasně puncována jako zrada,“ vzpomínal později na rozhovor Drtina. „Pomyslel jsem si, že to, co mně tu sovětský oficiální zástupce své vlády říká, je nepochybně přímé vměšování této vlády do našich vnitřních záležitostí. (…) Ale to jsem si toliko myslel, panu Čičajevovi jsem to neřekl. V tehdejší mezinárodní situaci i v naší vnitřní politice bylo zhola nemožné, abych tak učinil,“ dodal Drtina.

Tlak na potrestání byl silný, což se projevovalo i v tehdejších médiích. Možnost objektivně posoudit činnost ministrů navíc komplikovala stále ještě zjitřená poválečná situace – jejich tvrzení o pomoci odboji často neměl kdo dostatečně ověřit – část možných svědků padla ještě za války. Přesto nyní už odborníci nepochybují o tom, že odboji pomáhal Beran i bývalý ministr financí Josef Kalfus, který se před soud dostal také.