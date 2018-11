České tunely mají nového rekordmana. Stará trať z Rokycan do Plzně kvůli němu končí

Od 60. let 19. století vedla přes obec Chrást hlavní trať Praha–Plzeň (a dále do Bavorska). Brzy se z Chrástu stal dokonce železniční uzel, když vznikla odbočná trať do Stupna a později do Radnice. S tím je ale konec. Hlavní trať se stěhuje a z chrástského nádraží bude nově jen nácestná stanice na radnické lokálce. Zároveň ale dostává česká železnice náhradu dosud nevídaného kalibru. Z Plzně do Rokycan se začíná jezdit tunelem postaveným až pro rychlost 200 km/h – i když ta v něm zatím povolená nebude. Ejpovický tunel je také novým nejdelším železničním tunelem v Česku s délkou 4150 metrů. „Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2019,“ uvedl při zprovoznění jižního tubusu tunelu mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

První vlak s cestujícími projede po nové přeložce Ejpovice–Doubravka, která ze dvou třetin vede tunelem, v pátek krátce po osmé ráno. Bude to protokolární vlak s pozvanými hosty, po něm již budou následovat i běžné vlaky – prozatím ale jen expresy a rychlíky. Ani protokolární vlak ale nebude na nové trati úplně první. Již v minulém týdnu po ní projel měřicí vlak a ve čtvrtek po 16:30 na ni železničáři pustili nákladní dopravu. „První vlak, který tunelem projede, bude nákladní vlak, a to rychlostí 50 km/h, první v podvečer, další vlaky v noci,“ upřesnila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Během noci pak železničáři měřili, jak se vlakům v tunelu daří, vlaky osobní dopravy by v pátek měly jezdit již vyšší rychlostí. Zatímco expresy a rychlíky jezdí od pátečního dopoledne po přeložce, osobní vlaky budou v pátek ještě jezdit po staré trati přes Chrást, od soboty pak z Plzně do Rokycan jezdit nebudou a na další tři týdny je nahradí autobusy. Vlakem ale bude možné dojet z Rokycan do Chrástu. Plzeňské rychlíky budou mimořádně zastavovat v Ejpovicích, kde se nová trať odpojuje od staré. Zároveň budou až do Ejpovic prodlouženy osobní vlaky Radnice–Chrást.

Fakta Jak budou od soboty jezdit cestující z Rokycan do Plzně: rychlíkem nebo autobusem nahrazujícím osobní vlaky

z Chrástu do Plzně: osobním vlakem do Ejpovic s přestupem na rychlík nebo autobusem nahrazujícím přímé osobní vlaky

z Radnic do Plzně: vlakem bez přestupu do Ejpovic, potom rychlíkem do Plzně

z Klabavy do Plzně: autobusem nahrazujícím osobní vlaky

z Prahy do Plzně: expresem nebo rychlíkem beze změny, ovšem již po nové přeložce

Čtyřkilometrový tunel budou zprvu vlaky využívat jen napůl. SŽDC zatím zprovoznila pouze jižní tubus, z Plzně do Ejpovic se tedy bude jezdit po jedné koleji. Proto je také výluka, na jednu kolej by se osobní i dálkové vlaky již nevešly. Druhý tubus by měl být v provozu od 9. prosince, kdy zároveň začne platit nový jízdní řád. Ten předpokládá, že se vlakům mezi Plzní a Rokycany zkrátí jízdní doba zhruba o deset minut, tedy o polovinu oproti současnému stavu. Příliš biti by na zrušení staré trati neměli být ani cestující z Chrástu. Když budou jezdit do Plzně přes Ejpovice, bude jízdní doba sice delší o pět minut, ale nebudou muset přestupovat, protože motoráky z Radnic budou prodlouženy až do Plzně.

Fakta Jak budou vlaky v trojúhelníku Rokycany – Chrást – Plzeň jezdit od 9. 12. Rokycany – Plzeň: přímé rychlíky (jízdní doba 11 min), spěšné vlaky (15 min), osobní vlaky (14 min); nejméně jeden spoj za hodinu

Chrást – Plzeň: přímé osobní vlaky (jízdní doba 19 min); nejméně jeden spoj za dvě hodiny, v ranní špičce posily s nepravidelnými intervaly

Ejpovice – Plzeň: spěšné vlaky (jízdní doba 10 min), osobní vlaky na linkách z Rokycan i Chrástu (jízdní doba 9 až 10 min); nejméně jeden spoj za hodinu, většinou dva