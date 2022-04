Orbán se pokouší budovat neliberální demokracii. Chladným u toho nechává jen málokoho

Svůj majetek získal George Soros burzovními spekulacemi, kterými do úzkých dostal i zdánlivě neotřesitelnou britskou libru. Americký investor s maďarskými kořeny z nemalé části posílá své zisky na charitu, k podpoře lidských práv či k financování projektů v zemích třetího světa.

Génius, podivín, samaritán i provokatér – to vše o sobě v určitých fázích života slýchával. Prostřednictvím svého hedgeového fondu Quantum Fund dokázal Soros po desítky let zhodnocovat peníze investorů, sám pak vydělal miliardy. Sorosova nadace Open Society Foundations například koncem studené války pomáhala disidentským skupinám ve střední a východní Evropě.

Jako investor vyhledával slabiny a nerovnováhy a dokázal jich využít. Sorosův majstrštyk přišel v září 1992, kdy vydělal při spekulaci na pokles libry za jediný měsíc celou miliardu dolarů. Když o pár let později (a několika útocích na další ekonomiky) začal Soros kritizovat některé aspekty myšlenky volného trhu, profesor ekonomie Steven Hanke o něm napsal: „Jasný rozum a peníze nejdou vždy ruku v ruce.“

Ani Soros, který patří mezi nejsledovanější investory na světě, se ale navzdory své pověsti protřelého hráče nevyhnul obchodním neúspěchům a ztrátám.

V rodném Maďarsku se Sorosovo jméno často skloňovalo v souvislosti s ožehavou otázkou imigrace, kterou jeho nadace podle maďarského premiéra Viktora Orbána podporuje. Orbán vede proti Sorosovi tvrdou kampaň a líčí jej jako hlavního nepřítele maďarského státu, který řídí příliv migrantů.

Soros se narodil v budapešťské židovské rodině jako György Schwartz. V šestnácti letech opustil rodnou zemi a odešel do Británie. Zpočátku se živil manuálními pracemi, posléze vystudoval filozofii na prestižní Londýnské ekonomické škole. V polovině 50. let už coby George Soros přesídlil do USA a začal se živit jako analytik.

Na Wall Street se stal během deseti let uznávaným makléřem, v roce 1969 převzal vedení fondu Quantum. Když v roce 1980 bilancoval jeho úspěšnost, fond vykázal čtyřicetinásobné zhodnocení vložených prostředků. V 80. letech začal Soros přesouvat svoji pozornost k mecenášským aktivitám. Stáhl se z vedení fondu a soustředil se na práci jakéhosi filozofa-vizionáře, jak na poli investic (začal se orientovat spíše na měnové spekulace), tak na poli charitativním.

Hlavním cílem Sorosových filantropických aktivit je podpora otevřené společnosti založené na respektu k lidským právům, transparentní veřejné správě a vládě práva. „Mohl jsem být zabit nacisty. Mohl jsem promarnit svůj život za komunistů. To je to, co mě vedlo k myšlence otevřené společnosti,“ vysvětlil Soros, proč se rozhodl zaměřit dobročinnost právě směrem, na který jej ještě za dob studií navedl filozof a pedagog Karl Popper.

Koncem 70. let začal Soros poskytovat stipendia černošským studentům na univerzitě v Kapském městě. Posléze se zaměřil na komunistické země ve střední Evropě, v nichž podporoval opoziční uskupení, mezi nimi i Chartu 77. V roce 1991 Soros v Praze a Budapešti založil Středoevropskou univerzitu; česká vláda se ale později odmítla podílet na jejím financování a škola město opustila a soustředila se jen do maďarské metropole. I odtud však roku 2019 kvůli tlaku maďarské vlády odešla, a to do Vídně. Dlouhodobě Soros například pracuje na zlepšení postavení Romů.