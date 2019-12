Lži a pomsta za protiimigrační politiku. Maďarský ministr odmítl kritiku stavu demokracie ve své zemi

„Máme plné zuby náznaků znějících z evropských institucí, že středoevropské země jen berou výhody členství. Evropské fondy nejsou založeny na štědrosti našich západoevropských přátel. Jsou založeny na smlouvách,“ zdůraznil šéf maďarské diplomacie.

Všechny státy Visegrádské skupiny jsou čistými příjemci peněz z unijního rozpočtu. Některé západoevropské politiky rozladilo, že středoevropské vlády nejsou ochotné přijmout ani symbolickou část žadatelů o azyl z Itálie a Řecka, které kvůli své geografické poloze jejich nápor zvládají jen stěží. Naznačovali, že to není solidární, a proto by se dotace měly snížit.

Takovou logiku Szijjártó striktně odmítl s tím, že středoevropské země udělaly mnoho, aby ochránily vnější hranici EU. Maďarsko na to utratilo více než miliardu eur (asi 25 miliard korun). To je podle ministra projev solidarity, protože jinak by statisíce dalších lidí přišly do Německa nebo Rakouska, které by musely jejich pobyt zaplatit.

Připomněl také, že přesun peněz ze západu na východ prostřednictvím EU je jen jednou částí celého procesu. Za přístup k těmto penězům už podle něj středoevropské země musely otevřít své trhy pro západoevropské firmy. „Podle odhadů Evropské komise se 70 procent peněz přicházejících z evropských fondů do střední Evropy vrací na západ prostřednictvím těchto firem,“ vysvětlil.