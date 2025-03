Česko zpřísňuje opatření proti zavlečení slintavky

Vozidla nad 3,5 tuny převážející zvířata, potraviny či krmiva, která projela rakouské spolkové země Burgenland nebo Dolní Rakousy, budou nově moci do Česka vjet přes třetí hraniční přechod, a to Halámky v jižních Čechách, oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dosud mohla tato nákladní auta kvůli výskytu slintavky a kulhavky na Slovensku a v Maďarsku pouze přes čtyři přechody na česko-slovenských hranicích a přes dva na česko-rakouských hranicích.

Státní veterinární správa (SVS) od půlnoci na úterý v reakci na šíření slintavky a kulhavky také zakázala v chovech ovcí, koz, skotu a prasat návštěvy lidí, kteří zvířatům upravují paznehty a stříhají vlnu, protože představují velké riziko šíření nákazy.

Výborný zdůraznil, že nákaza momentálně není nikde v Česku a nepanuje ani podezření, že by se v Česku vyskytovala. Nový hraniční přechod, přes který budou moci kamiony dojet do Česka, podle něj přibyl čistě z logistických důvodů, aby přepravci nemuseli objíždět celou jižní Moravu. Na přechodu Halámky budou platit stejné podmínky pro vjezd do Česka jako na ostatních vybraných přechodech, přepravci musí doložit, že před nakládkou dezinfikovali vozidlo, a musí také předložit doklady o původu zásilky.

SVS rovněž rozšířila seznam produktů, které se nesmí ze Slovenska, Maďarska a části Rakouska do Česka dovážet, o masokostní moučku, zapracované živočišné bílkoviny a kafilerní tuky. Všechna opatření, která veterinární správa vydala už dříve, podle Výborného platí i nadále, včetně omezení vstupu do obor. V příštích dnech budou volně žijící zvířata v oborách na jihu Moravy testována na přítomnost viru, doplnil.

Výborný: Jakýkoliv dovoz zvířete je hazard

Ministr upozornil na to, že zákaz dovozu zvířat platí pro všechny, ne jen pro velké obchodníky. S blížícími se Velikonocemi zdůraznil, že jakýkoliv dovoz, byť jen jednoho kůzlete nebo jehněte, je hazard s nákazou v Česku, a takový dovoz označil za velmi nezodpovědný. „Jedno kůzle naložíte do kufru osobního auta, to nikdo nedokáže na hranicích uhlídat, ale nedělejte to, protože ohrožení je obrovské. Letos budeme muset zvládnout velikonoční jehňata a kůzlata z vlastních zdrojů,“ řekl.

K velké obezřetnosti a dodržování opatření vyzval také ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Apeloval, aby lidé nehledali možnosti, jak obejít to, co ještě není nařízené, ale naopak z vlastní vůle opatření přijímali a dodržovali.

Výborný také požádal českou veřejnost, aby v následujících dnech omezila vstup na farmy a raději se k nim ani nepřibližovala. Ministr je v kontaktu s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) i náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. „Počítáme se zapojením vojenské veterinární správy, protože několik jich k dispozici také je a bude potřeba je pravděpodobně využít i pro preventivní činnost,“ uvedl. S Černochovou by o tom měl Výborný jednat v příštích dnech.