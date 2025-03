Egypt hlásí mrtvé po nehodě ponorky s turisty

27. 3. 2025 Aktualizováno před 3 m minutami | Zdroj: ČTK , BBC , The New York Post

Dvacet devět turistů bylo zachráněno, zraněné převezli podle BBC do místních nemocnic, uvádí list The New York Post s tím, že zranění utrpělo celkem devět lidí, šest z nich je v kritickém stavu.

Ponorka Sindibád podle deníku ztroskotala v blízkosti přístavu v Hurghadě, oblíbené turistické destinaci u Rudého moře.

Rekreační plavidlo může sestoupit do 25 metrů a nabízí ohromující výhled na korálové útesy a mořský život, uvádí web společnosti, která ponorku provozuje.