Ministři odpovídají na písemné interpelace poslanců

Poslanci by ve čtvrtek mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je také například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Poslance ale čekají zejména pravidelné interpelace na členy vlády, kterými čtvrteční jednání začalo. Nebude se jich účastnit premiér Andrej Babiš (ANO), a to kvůli zasedání Evropské rady v Bruselu. Na programu jsou také mezinárodní smlouvy.
Tresty za narušování životního prostředí zvedá vládní novela trestního zákoníku až na deset let vězení. Mění také definice současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové včetně postihování takzvaných ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof.
Rozšíření trestného činu obchodování s lidmi vychází z mezinárodních požadavků. Zároveň by mohl vzniknout nový trestný čin, který bude postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví.
K dohodám, jimž by se ve čtvrtek zákonodárci měli věnovat, patří smlouva o česko-německé hranici, která bude nově určena seznamem souřadnic hraničních bodů, nikoli obsáhlým hraničním dokumentárním dílem. Průběh hranice dlouhé takřka 819 kilometrů smlouva nemění.
Sněmovna by také měla dát souhlas k ratifikaci česko-slovenské smlouvy o policejní spolupráci, jež upravuje například společný postup při předcházení trestným činům a některým přestupkům a při jejich odhalování.