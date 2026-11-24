Osobností roku 2026 v anketě Křišťálová Lupa – Cena českého internetu se stala investigativní novinářka Zdislava Pokorná. Projektem roku v úterý organizátoři ankety v Praze vyhlásili vítězství on-line srovnávače cen Heureka v soudním sporu s americkou internetovou společností Google kvůli zneužívání dominantního postavení tohoto gigantu na trhu.
Vítěze v některých kategoriích vybírala odborná porota, v dalších rozhodlo hlasování internetové veřejnosti.
Pražský městský soud letos v srpnu přiznal Heurece odškodné 250 milionů korun bez úroků od společnosti Google za nezákonné vytlačování z trhu. Verdikt je zatím nepravomocný. Americká firma se proti rozsudku může odvolat.
Zdislava Pokorná, která píše pro Deník N, uspěla i v kategorii Mladá krev se svou podcastovou sérií Tykačův svět. V kategorii Zpravodajství vyhrály Seznam Zprávy před Deníkem N a ČT24. Titul Podcast roku získala Vinohradská 12 Českého rozhlasu.
Influencerem roku je Janek Rubeš, mezi internetovými obchodníky bodovala Alza.cz a mezi službami dTest. Vítězem mezi zájmovými weby se stal Nyx. V kategorii On-line video vyhráli Kluci z Prahy.
Porota vybrala jako nejlepší globální projekt tuzemských tvůrců úspěšnou počítačovou hru Kingdom Come: Deliverance II. V kategorii Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace zvítězila kampaň České filharmonie Naši Japonci nám rozumějí a start-upem roku se stala společnost Carebot.
V letošním 21. ročníku soutěže měla poprvé vlastní kategorii umělá inteligence. Vyhrály dva projekty – BottleCap AI a Duvo.ai.
Anketu Křišťálová Lupa pořádá server Lupa.cz. Je pravidelným hlasováním veřejnosti a odborné poroty, v němž se vybírají a oceňují nejoblíbenější a nejzajímavější projekty, služby a osobnosti české on-line scény.
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