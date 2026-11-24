Ekumenická rada církví v Česku (ERC) obnovila členství Pravoslavné církvi v českých zemích, které loni na rok pozastavila kvůli „vážnému narušení důvěry a spolupráce“. Rozhodlo o tom její valné shromáždění, informovali zástupci ekumenické rady. Loni rada zdůvodnila pozastavení členství možným ruským vlivem a zneužíváním služby církve k proruské propagandě, ale také problematickým hospodařením.
Pravoslavná církev v českých zemích v minulosti několikrát odmítla kritiku, že je proruská a že podporuje ruskou agresi proti Ukrajině. Naopak se podle jejího vedení stala útočištěm pro desítky tisíc Ukrajinců, kteří kvůli válce žijí v Česku a mají pravoslavné vyznání.
Valné shromáždění Ekumenické rady církví přijalo sdělení pravoslavné církve, že se jí daří konsolidovat hospodaření a že chce spolupracovat v orgánech rady. Důrazně také popírá existenci ruského vlivu v rámci církve.
Valné shromáždění Ekumenické rady církví věří, že se podaří hospodaření v Pravoslavné církvi v českých zemích napravit a také obnovit vzájemnou důvěru. Vyjádřilo nicméně roztrpčení a znepokojení nad tím, že pravoslavný metropolita českých zemí a Slovenska, prešovský arcibiskup Rastislav nereagoval na osobní žádost předsedy ERC o pomoc a podporu při obnově komunikace a spolupráce. Vyzvalo vedení církve, aby nepodceňovalo možný ruský vliv. „Právě skutečnost, že většinu pravoslavných věřících nyní tvoří Ukrajinci, zákonitě přitahuje zájem ruské propagandy,“ uvedla rada.
Ekumenická rada církví je sdružením křesťanských církví a náboženských společností, které si klade za cíl podporovat spolupráci mezi církvemi různých vyznání a tradic. V roli přidružené církve v ní vystupuje římskokatolická církev, jedním z pozorovatelů je Federace židovských obcí.