Putin v náručí diktátorů a nevídaně stmelený Západ. Boj o Ukrajinu překreslil diplomatickou mapu

„Ve vztahu k Rusku je patrné rozčarování u skupiny politiků, kteří chtěli ruské pohnutky k anexi Krymu chápat jako vynucené. Dokonce i autoři petice vyzývající k tlaku na Ukrajinu, aby s Ruskem jednala, museli přiznat, že se dopustilo neomluvitelné agrese. Posun je tak naprosto zřejmý. Problémem to samozřejmě bude do budoucna, protože Rusko zničilo jakoukoli důvěru, kterou mělo.“

„Asi nejzajímavější ze všeho je porážka ,pragmatického' proudu v evropské politice. V Putinovi se postupně zklamali Miloš Zeman i Alexandr Vučič, Viktor Orbán to sice nepřiznává, ale i on může být jen stěží s Putinem spokojený. Opět se potvrzuje to klasické ,Rusko není tak silné, jak se bojíme, ale ani tak slabé, jak bychom si přáli'. Rusko se dlouhodobě snažilo hrát hru na stejné úrovni, jako hraje Čína, Indie či Spojené státy. Reálně na to ale jeho síla nedostačuje. I proto si muselo vymyslet berličku, že na Ukrajině bojuje s celým NATO. Tam nejde o nic jiného než o snahu omlouvat mírně řečeno rozpačité výkony,“ komentuje Svoboda reakci střední a východní Evropy na válku.

„Myslím, že je válka až zase tolik nezajímá. Jediné, co jim doopravdy vadí, je, že kazí obchody. Ale nemají důvod se přiklánět na stranu Západu, pokud za to něco nedostanou. Na druhou stranu si ale kvůli Rusku nebudou pálit prsty,“ komentuje postoj blízkovýchodních zemí Svoboda.

„Rusové hlavně v komunikaci dovnitř vydávají Čínu za svého spojence, ale z hlediska Číny je Rusko slabší partner v problémech. Pokud už (neutrální země) zatlačí na Rusko, jediným důvodem budou ekonomické obtíže, které jim válka působí. Asi jediná varianta, která mi připadá, že by je mohla silně proti Rusku obrátit, je, pokud by Rusko sáhlo k jaderným zbraním,“ míní Svoboda.

„Rusko stavělo svoje spojenecké vazby nikoli na hodnotách, ale na pragmatismu. Zjednodušeně, jde o systém ,když budete s námi, budete v bezpečí, budete mít víc peněz, levnější plyn'. Tím, jak zabředlo do války, do které zabřednout nechtělo, tyto prostředky nemá. Jeho partneři pak využívají slabin, aby získali co nejvíce výhod. Stačí se podívat na čínskou či indickou politiku v oblasti ropy,“ poznamenal Svoboda. Rusko je v současné době největším dodavatelem ropy do Indie, ovšem Dillí ji kupuje s obrovskou slevou.

Lídři Ruska a KLDR si loni v létě vyměnili dopisy. Severokorejský vůdce Kim Čong-un tehdy slíbil „taktickou spolupráci a podporu“ proti „hrozbám, provokacím, nátlaku a svévoli nepřátelských sil“. Putin se zase zavázal „rozšířit komplexní a konstruktivní bilaterální vztahy“. „Je to morální podpora mezi diktátory, kteří nemají žádné přátele,“ hodnotí expert na KLDR profesor Andrew Yeo z The Catholic University of America ve Washingtonu, jehož citoval server The Star.

Podle Svobody si většina zemí řeší hlavně svoje vnitřní problémy. „I proto se třeba Bělorusko nežene do války, Kazachstán je velmi opatrný, co se jakékoli podpory týče atd. Rusku vždycky zůstanou režimy, které jsou na něm závislé – finančně, bezpečnostně – a které se prostě nemají kam hnout. Takoví ,přátelé' mají ale velmi spornou hodnotu. Ti ostatní se od něj odklonili, když to pro ně není výhodné, ale jakmile jim zase poplynou výhody, vrátí se. To je nevýhoda ,pragmatických' svazků,“ míní Svoboda.

Postup Kremlu na Ukrajině označila za oprávněný i myanmarská vojenská vláda. Mluvčí junty Zaw Min Tun zdůraznil, že ruská armáda „udělala to, co je oprávněné pro udržitelnost suverenity jejich země“. „Rusko ukazuje světu svou pozici světové velmoci,“ dodal. Moskva je hlavním spojencem a dodavatelem zbraní myanmarským generálům a opakovaně chrání izolovanou zemi v OSN, upozorňuje Al-Džazíra.

„S narůstajícím nebezpečím vyhrocení (konfliktu) – spolu s (rostoucím) počtem obětí – je absence seriózního diplomatického úsilí o ukončení války zarážející i znepokojující. Pro některé z nejhorlivějších podporovatelů Ukrajiny se dokonce pouhá debata o diplomacii rovná appeasementu (ustupování za účelem uklidnění situace – pozn. redakce). Jejich argumentem je, že jediný přijatelný a realistický způsob, jak ukončit válku, je porazit Putina. Jako principiální prohlášení je to v pořádku, ale v praxi to příliš nepomáhá,“ varuje v komentáři list The Financial Times.

„Jedním z častých argumentů, proč by Spojené státy měly dát diplomacii šanci, je zabránit Rusku, aby splnilo své hrozby ohledně použití jaderných zbraní. Ale co je příčinou toho, že tím Rusko vyhrožuje? Pravděpodobně je to tím, že na bojišti prohrává a nemá jiné možnosti. Za předpokladu, že ,diplomatické řešení' není eufemismem pro ukrajinskou kapitulaci, ruské kalkulace ohledně toho, zda a jak eskalovat, by se nezměnily. Rusko by stále prohrávalo válku a hledalo způsob, jak zvrátit svůj osud,“ uvádí analýza.

Účinnějším řešením by tak mohlo být využití třetí strany jako prostředníka. Podle Financial Times by mohla jít příkladem dohoda zprostředkovaná Tureckem, jež umožnila ukrajinskému obilí opustit černomořské přístavy, a zmírnila tak globální potravinovou krizi.

Diplomacie a jasná vojenská podpora Ukrajiny by se podle něj měly doplňovat. „Vojenská akce je sama o sobě neúčinná. Skutečně efektivní je pouze tehdy, když je spojena s ekonomickým a diplomatickým úsilím. A my nevidíme dostatek diplomacie,“ cituje list svůj nejmenovaný vysoce postavený vojenský zdroj s tím, že i tajných jednání, která se předpokládají například mezi členy americké a ruské administrativy, je zřejmě málo, a ruská strana se stejně drží oficiálních Kremlem schválených bodů jednání.

Stejně jako v jiných konfliktech mohou rozhovory pomoci alespoň k minimálnímu snížení lidského utrpení. Ukrajina a Rusko se během války dohodly kupříkladu na výměně zajatců a klíčovém ujednání o vývozu obilí, bez něhož by zejména chudý třetí svět čekala humanitární katastrofa. „Tento druh taktické diplomacie v konkrétní otázce byl jistě vítanou zprávou pro zajaté jednotky a ty části světa, které jsou závislé na ukrajinském vývozu potravin. Ale není vůbec jasné, jak z těchto relativně malých diplomatických vítězství pokročit někam dál,“ upozorňuje dále ve své analýze The Foreign Policy.

Předčasně zahájené rozhovory s sebou navíc nesou další důsledky. „Ukrajina je nyní v silnější vyjednávací pozici, protože spíše bojovala, než mluvila. Otázkou dneška je, zda Ukrajina nakonec znovu získá kontrolu nad Donbasem a Krymem, jako ji získala nad Charkovem a Chersonem. Nebylo by tomu tak, kdyby někdo na jaře nebo v létě naslouchal davu (hlásajícím) ,dej diplomacii šanci',“ píše Foreign Policy.

Komunikace s Ruskem bude obtížná i po válce

Obnovit diplomatické vazby mezi Západem a Moskvou bude zřejmě i po skončení konfliktu velice obtížné. „Ať už válka dopadne jakkoli, Rusové budou mít s největší pravděpodobností podobné ambice… hrozba tedy nezmizí,“ míní předseda vojenského výboru NATO nizozemský admirál Rob Bauer. Ačkoli ruské síly, vybavení a munice byly válkou vyčerpány, země NATO očekávají, že se Moskva pokusí obnovit, a dokonce posílit své vojenské kapacity, dodal admirál.

Podle politologa Svobody záleží na konkrétním konci války, který nyní zůstává velkou neznámou. „Pokud by Rusko prohrálo, stalo by se to po nějakém palácovém převratu? Popřípadě po všeobecném povstání? Nebo by Putin zůstal u moci? Těch možností je opravdu spousta. Pokud by se Ukrajině povedlo zvítězit - opět, znamená vítězství, že Rusy zatlačí mimo svoje území z před roku 2014, nebo by se za vítězství dalo považovat něco ,omezeného'?,“ upozorňuje Svoboda na problémy v definicích.

Dříve nebo později však podle něj nějaká forma diplomacie fungovat bude. „Ostatně, diplomacie funguje i mezi Ruskem a Ukrajinou, jinak by se nedali ani vyměňovat zajatci. Jako dřív to ale nebude ještě dlouhou dobu. Nedůvěra bude panovat z obou stran. Rusko bude ať tak či onak ublížené, Evropa mu nebude věřit, že to s mírem myslí vážně,“ uzavírá Svoboda.