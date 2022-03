Ze Sýrie se po 11 letech války stal ruský satelit. Hrozí nasazení tamních žoldnéřů na Ukrajině

V době, kdy válka v Sýrii vstupuje do druhé dekády, zůstává syrské území roztříštěné. Asadova vojska s pomocí Ruska a spřátelených milic podporovaných Íránem dobyla zpět většinu území. „Občanská válka v tuto chvíli nemá charakter vysoké intenzity bojů. Je to spíše vyhasínající konflikt,“ popsal blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Nejradikálnější a nejmocnější opoziční silou byla v zemi v letech 2014 až 2019 sunnitská teroristická organizace Islámský stát (IS). V roce 2014 se teroristům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. V oblasti, kde žilo skoro osm milionů lidí, příslušníci skupiny uřezávali hlavy, zotročovali ženy, unášeli a páchali mnohá další zvěrstva. Hlavní sídlo islamistů bylo v syrském městě Rakka.

V Sýrii bojovaly státy i ozbrojené skupiny

Do války v Sýrii se zapojila řada zemí. V roce 2014 se zformovala mezinárodní koalice pod vedením Spojených států, její útoky směřovaly na IS, ale také proti vládním cílům. Od roku 2015 koalice podporovala arabsko-kurdskou alianci SDF. Některé povstalce podporovaly i Katar či Saúdská Arábie. Turecko se do bojů zapojilo v roce 2016 a bojovalo proti IS, SDF i vládě, podporovalo některé povstalecké skupiny a okupovalo území na severu Sýrie.

Zásadním okamžikem syrské války bylo zapojení Ruska, ke kterému došlo v roce 2015. „Je to válka, která z hlediska vojenského, ale i obecně diplomaticky-geopolitického signalizovala onen velký návrat Ruska do světové politiky,“ shrnuje Borek.