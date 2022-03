Čína podporuje Rusko i Ukrajinu, aby spolu vedly mírové rozhovory

Předseda čínské vlády mluvil na tiskové konferenci pořádané na zasedání parlamentu a podle agentury Reuters neodpověděl přímo na otázku, zda se bude Čína vyhýbat odsouzení Ruska za invazi bez ohledu na aktivity Ruska. Bez odpovědi nechal i dotaz, zda jeho země poskytne Rusku další ekonomickou a finanční podporu v době, kdy Rusko čelí sankcím.

Reuters uvádí, že se Čína s Ruskem sbližují a Čína se nepřipojila k těm, kdo odsuzují ruskou invazi na Ukrajinu a nepoužívá ani termín invaze. Rusko svůj postup označuje za speciální vojenskou operaci. Peking ale odsoudil západní sankce proti Rusku.

Šéf čínské diplomacie Wang I tento týden řekl, že je Čína připravena zprostředkovat jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a že chystá humanitární pomoc Kyjevu. Evropská unie by čínské zprostředkování v rusko-ukrajinském konfliktu uvítala.

Summit EU pohrozil Rusku dalšími sankcemi, Ukrajině členství neslíbil

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie v pátek nad ránem ukončili první den summitu ve francouzském Versailles, kde pohrozili Rusku přijetím dalších sankcí kvůli pokračující invazi na Ukrajinu. Ve společném prohlášení také přislíbili posílení vazeb s Kyjevem, nevyjádřili se však k ukrajinské žádosti o urychlené přijetí do bloku, na něž mají členské země rozdílné pohledy. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell lídrům navrhl uvolnění dalších 500 milionů eur (12,8 miliardy korun) na nákup zbraní pro Ukrajinu. Šéfové států zároveň ocenili, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování možných válečných zločinů, které podle nich musejí být potrestány.

Na konkrétní podobě sankcí se političtí vůdci neshodli. Zejména pobaltské země prosazovaly úplné vyloučení všech ruských bank z platebního systému SWIFT, některé státy v čele s Německem však byly opatrnější s ohledem na zachování možnosti plateb za ruský plyn. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek uvedl, že žádné sankce týkající se ruského plynu či ropy EU nezavede.

Summit přislíbil další politickou, finanční, materiální a humanitární pomoc Ukrajině. Lídři se zavázali také k přijímání dalších lidí prchajících před válkou a k finanční podpoře států, do kterých nejvíce z nich míří. Z Ukrajiny zatím prchlo přes 1,5 milionu lidí, nejvíce z nich do Polska. Evropská komise odhaduje, že by do EU mohlo přijít až osm milionů uprchlíků.