Rusko musí být izolováno všude, kde je to možné, řekl po prvním dni summitu EU premiér Fiala

Premiér Fiala uvedl, že debata ohledně odpojování od platebního systému SWIFT zatím není uzavřená. „Je potřeba Rusko ještě více izolovat, a to všude, kde je to možné - v mezinárodních organizacích, na sportovních mítincích, prostě všude, aby jednoznačně pocítili to, že to, co dělá Vladimir Putin, je pro civilizovaný svět nepřijatelné,“ uvedl.

„Dnes nás čekají další jednání, která by se měla zaměřit především na oblast bezpečnosti a obrany Evropy a také důležitá otázka energií a energetické soběstačnosti, a jak v této věci dále postupovat. Měli bychom také schválit text hlavní deklarace, Versailleské deklarace,“ řekl Fiala.

Doufá, že se do ní podaří dostat to, co prosazuje Česká republika, tedy silný důraz na transatlantickou vazbu s ohledem na obranu a akceptaci národního práva mít vlastní energetický mix.

„Dnes definujeme strategii pro robustnější, suverénnější a nezávislejší Evropu,“ řekl krátce před jednáním předsedající summitu Charles Michel. Lídři by se podle návrhu společného prohlášení měli shodnout na postupném odbourání závislosti na ruském plynu a také zvýšení výdajů na obranu v unijních fondech i národních rozpočtech.