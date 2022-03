Podle dat operátorů přišlo z Ukrajiny do Česka už zhruba 200 tisíc lidí, řekl Rakušan

Česko je podle dřívějšího Rakušanova vyjádření schopno poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250 tisíc lidí z Ukrajiny. Cizincům také nabízí pokračovat do Německa vlaky Českých drah.

K úterní půlnoci opustilo Ukrajinu 2,157 milionu osob, sdělil poslancům Vondrášek. Zhruba 1,3 milionu lidí šlo do Polska, 140 tisíc na Slovensko, 210 tisíc do Maďarska a 510 tisíc do Rumunska. Vyplývá to podle Vondráška z údajů unijní agentury Frontex.