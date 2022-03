Strategie, jak očkovat ukrajinské uprchlíky, vznikne během víkendu, říká Prymula

Podle něj bude podstatné, aby se doočkovaly ukrajinské děti, které budou chodit do školky s českými dětmi. „Vypíchl bych očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Jednu dávku by měli dostávat všichni ti, kteří neprokáží nebo nepopíší, že byli očkováni na Ukrajině. Další je očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Na Ukrajině je standardní míra proočkovanosti nižší než u nás, pohybuje se mezi 80 a 90 procenty,“ tvrdí epidemiolog.

Česká vakcinologická společnost doporučila přeočkování dětí i dospělých z Ukrajiny, kteří nemohou doložit absolvování povinných očkování. Stačit by podle ní měla i fotografie nebo kopie očkovacího průkazu. Navrhuje přeočkování kombinovanými vakcínami a dětí i proti tuberkulóze. Doporučená jsou pro uprchlíky i nepovinná očkování včetně vakcinace proti covidu-19.

Za možné riziko z hlediska nákazy označil také tuberkulózu. „Incidence na Ukrajině je asi patnáctkrát vyšší než u nás, takže na to se musíme soustředit. A z hlediska zátěže zdravotního systému, je nutné si uvědomit, že asi 130 tisíc lidí na Ukrajině je na léčbě HIV. U nás je zlomek tohoto čísla, a pokud ti lidé sem budou chodit, budou samozřejmě léčeni podle našich zvyklostí, budeme přebírat tuto péči,“ říká Prymula.

Doočkovat všechny, u kterých to bude potřeba, je podle epidemiologa možné, pokud počty příchozích nepřesáhnou očekávaných 250 tisíc lidí.

K poklesu na stovky nakažených brzy nedojde

Jaká je situace ohledně covidu-19 na Ukrajině, podle něj v tuto chvíli nelze odhadovat, Ukrajina ale patří mezi nejméně proočkované země v Evropě, co se týče vakcíny proti covidu-19. Uprchlíkům do České republiky by tedy mělo být nabízeno i toto očkování.

U nás podle něj zatím došlo po několika týdnech poklesu nákazy k obratu. „Dochází ke stabilizaci a možná mírnému nárůstu. Jsme zafixováni na dvanáct a půl tisících nově nakažených denně a nevypadá to, že by brzy došlo k poklesu na pouhé stovky nakažených,“ konstatuje epidemiolog.

Přes léto podle něj situace bude dobrá, ale na podzim v chladnějších měsících pravděpodobně přijde opět růst. „Ale nemusel by být nijak dramatický, pokud nebude existovat mutace, která by kombinovala rychlé šíření a horší klinický průběh nemoci,“ uzavřel Prymula.