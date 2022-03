Rusko se chce odříznout od internetu. Už roky plánuje vlastní Runet

Rusko se chce izolovat od světového internetu i s vědomím toho, že to není nic snadného. Plány na tuto situaci si připravuje už dlouho, provedení ale bude značně složité. „Neexistuje nějaká jedna trubka, která by vedla z Ruska do sousední země, těch možností, jak jsou připojeny sítě, je obrovské množství, a nejde to jedním tlačítkem vypnout,“ vysvětluje výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip. Právě toto sdružení spravuje internet v Česku.

Možné to ale je - stačí, aby správci sítí fyzicky převedli všechna data, tedy všechny domény a servery, na území Ruské federace. To vše by se pak dostalo do uzavřené infrastruktury plně pod kontrolou státu.

Roky příprav

Na vytvoření takzvaného Runetu (někdy i ru-net) země pracuje už několik let. Taková síť bude zvenčí nedotknutelná - ani komunikace, jako je třeba poslání e-mailu z Česka do Ruska, by nebyla možná. Rusům by se ale zároveň výrazně zmenšil dostupný obsah.

Rusko už řadu let posiluje úřední kontrolu internetu, zásahy státu jsou častější zejména po roce 2014, kdy se prudce zhoršily vztahy Moskvy se Západem kvůli anexi ukrajinského Krymu a ruské vojenské agresi vůči Ukrajině na Donbasu. Internetová média, sociální sítě, poštovní servery a účty bloggerů jsou povinny půl roku uchovávat obsah pro případnou státní kontrolu, kterou nemohou odmítnout.

Už od roku 2012 platí v Rusku zákon umožňující likvidovat weby šířící dětskou pornografii, návody k sebevraždám nebo propagandu teroristů. Podle kritiků úřady této normy zneužívají k zásahům proti opozici.