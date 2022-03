Ukrajinská krize bude mít na českou ekonomiku větší dopad než covid, obává se Dlouhý

Schillerová řekla, že jde o lidi. „Ceny na totemech (ukazatelích cen u čerpacích stanic – pozn. red.) nám vstupují v ekonomice do všeho, jako prvotní náklad do všech druhů ekonomiky,“ sdělila s tím, že se vysoké ceny paliv promítnou do zboží, služeb i na celkovou životní úroveň lidí.

Krize v rovině práce, vzdělávání i bydlení

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý si nemyslí, že vládní opatření jako zrušení silniční daně a povinného přimíchávání biosložky budou mít při vysoké ceně ropy na světových trzích zásadní charakter. Naopak zásadní je podle něj snaha omezit hraní si s maržemi.

„Obávám se, že současný dopad ukrajinské krize na ekonomiku bude daleko větší než to, o čem jsme se bavili dva roky, totiž covid. My tentokrát neumíme odpovědět našim vlastním členům a českým podnikatelům, jak situaci řešit,“ prohlásil s tím, že komora hledala řešení v podobě tlačení na státní podnik Čepro, který by mohl snížit marže a vyvolat tlak i na ostatní.

Podle vedoucího dluhového poradenství Člověka v tísni Daniela Hůle dopadají na lidi hlavně vysoké ceny energií. U širší nižší střední třídy by doporučoval snížení DPH u regulované složky dodávky energie. „To by mohla být cesta, která by neznevýhodnila velké odběratele, ale tomu milionu domácností nižší střední třídy by to ulevilo,“ uvádí.

Podle Hůleho pravděpodobně vznikne sociální neklid. Za měsíc v Česku podle něj pravděpodobně bude 100 tisíc ukrajinských dětí a více než 200 tisíc Ukrajinců celkově. To podle něj znamená krizi v rovinách práce, bydlení i vzdělávání.