Indie si drží nezávislou pozici, ke Kremlu se nepřiklání, říká česká velvyslankyně v Dillí

„(Indie) Chce být globální mocností, ale zároveň trvá na pozici nezávislosti,“ podotkla ambasadorska Žigová, podle níž by mohla být Indie i prostředníkem v jednání mezi Západem a Moskvou, což je role, o niž usiluje i Turecko.

„Indie několikrát prohlásila, že ráda bude zprostředkovatelem mezi Ruskem a Západem, případně Ukrajinou a premiér (Nárendra) Módí už hovořil, jak s (Vladimirem) Putinem, tak s prezidentem (Volodymyrem) Zelenským. Čekají na výzvu a rádi se posadí k jednacímu stolu.“

Indie, která letos oslavila 75 let nezávislosti, má podle diplomatky za poslední čtvrtstoletí nejblíže k tomu stát se globální velmocí. „Čína je pro Indii největší výzvou,“ podotkla s odkazem na mnohaletou regionální rivalitu a dodala, že čínsko-indické soupeření vysvětluje i relativně ambivalentní postoj Nového Dillí ke konfliktu na Ukrajině.

„Indie na to kouká s odstupem. Říká: Chápeme, vy Evropani jste zapojeni. U vás je to za rohem. Takových válek my tady máme mnoho, ale Čína, to je jiná výzva,“ dodala s tím, že jde o velkou rivalitu.