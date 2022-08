Kazachstán obezřetně balancuje. Snaží se mírnit dopady ruské agrese, přímé kritice Moskvy se ale vyhýbá

Středoasijská země kromě toho zakázala používání symbolů ruské armádní propagandy na veřejnosti, zrušila vojenskou přehlídku plánovanou na Den vítězství 9. května a povolila menší protiválečná shromáždění. Zvýšila rovněž výdaje na armádu a usiluje o bližší vztahy s Čínou a zeměmi NATO, napsal nedávno list The Wall Street Journal. Kazachstán by nově měl na základě licenční smlouvy vyrábět turecké útočné drony ANKA.

Kazachstán se odmítl vojensky zapojit do ruské agrese vůči Ukrajině a kazašský autoritářský vůdce Kasym-Žomart Tokajev prohlásil na červnovém Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru v přítomnosti šéfa Kremlu Vladimira Putina, že jeho země neuzná dvě pseudorepubliky, které na ukrajinském Donbasu vyhlásili Ruskem koordinovaní separatisté a jejichž nezávislost Moskva uznala v předvečer letošní invaze.

Protiruské sankce přirozeně dopadají i na Kazachstán, například v březnu se jeho vývoz do Ruska meziročně snížil o více než deset procent, píše Hess.

Tokajev v červnu prohlásil, že jeho země nechce porušovat západní protiruské sankce, neboť dostala varování, že v opačném případě by sama čelila postihům. Zároveň ale uvedl , že Kazachstán hodlá dál spolupracovat s Ruskem a „dosáhnout nezbytných dohod, aniž by sankce porušil“.

Kazachstán pojí s Ruskem silné ekonomické vazby. „Tím, že je to vnitrozemní stát, je na Rusku hodně závislý dopravně, pokud jde o export na světové trhy,“ poukazuje Šír na hlavní problém.

Kazachstán se v posledních letech vyrovnává s dědictvím bývalého vůdce Nursultana Nazarbajeva, který zemi vládl od konce sovětské éry až do roku 2019. Jeho nástupce Tokajev se snaží Nazarbajevova odkazu do určité míry zbavit, a to i v reakci na lednové nepokoje , neboť jednou z jejich příčin byl právě i přetrvávající vliv Nazarbajevovy rodiny.

Jednou z nich je velmi exponované geopolitické postavení země. „Sousedí s dvěma až skoro genocidními režimy, Ruskem a Čínou, které mají silně imperiální, revisionistickou agendu a chovají se hodně agresivně navenek. Oba považují Kazachstán, obecně Střední Asii, za přirozené nástupiště pro vlastní expanzi. Do toho Kazachstán prochází hodně zlomovým obdobím spojeným s ustavováním státu na mezinárodní scéně, k čemuž jsou potřeba příhodné vnější podmínky,“ vysvětluje Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Kazachstán nebude riskovat, že uznání jakéhokoli odtrženého státu inspiruje nebo vytvoří předpoklad pro to, aby se něco podobného stalo na jeho vlastním území,“ uvádí kazašský výzkumník Alija Askar. Ze stejného důvodu nebude středoasijská země záměrně zhoršovat vztahy se svým severním sousedem, dodává Askar a podotýká, že kazašská pozice ohledně donbaských „republik“ je jasná, Nur-Sultan ji opakovaně zdůraznil, a pro Kreml by proto nemělo jít o žádné ohromné překvapení.

Rusko čtyřikrát „vypnulo“ ropovod

Z ruské strany nicméně přišly během letošního roku kroky, které lze vnímat jako trest za nevyjádření podpory postupu Moskvy na Ukrajině, i když Rusko je zdůvodňuje jinak. Jde především o blokování vývozu kazašské ropy skrze pro Nur-Sultan klíčový produktovod CPC. Dodávky byly letos přerušeny už čtyřikrát, shrnuje web Eurasianet.

Poprvé zhruba na měsíc v březnu, což konsorcium CPC zdůvodnilo poruchou způsobenou počasím. Podruhé v červnu údajně kvůli nálezu munice z druhé světové války. V červenci pak ruský soud přikázal provoz zastavit s odvoláním na porušení environmentálních pravidel, podle Kassenovové den poté, co Tokajev ujistil Evropu o kazašské pomoci v energetické krizi. Po několika dnech nadřazený soud rozhodnutí zmírnil na pokutu pro CPC, a to poté, co Tokajev na mimořádném zasedání vlády označil za prioritu budování trans-kaspického tranzitního koridoru, který Rusko obchází, píše Kassenovová.

Zatím poslední přerušení ohlásila CPC v druhé polovině srpna s tím, že příčinou je poškození podvodního zařízení. Zatímco někteří kazašští představitelé za těmito kroky vidí úmysl, jiní je považují za důsledek korupce, píše Eurasianet.

„Rusové pochopitelně mohou vnímat jako nepřátelský krok či postoj prakticky cokoli, co neznamená přímou podřízenost vůči Rusku,“ konstatuje Šír, byť dodává, že i Moskva musí brát ohled na dalšího velkého hráče. „Číňany ale (zatím) víceméně respektují, i proto, že už jim nikdo relevantní nezůstal,“ naráží na současnou izolaci Ruska na mezinárodní scéně.

Právě i Kazachstán od devadesátých let posiluje vztahy s Čínou, a to především v ekonomické a finanční oblasti, zatímco Rusko si zachovává vliv v politice, kultuře a bezpečnosti, shrnuje Eytan Goldstein v Harvard International Review.

Ruské hrozby

Z Ruska nicméně zaznívají vůči Kazachstánu hrozby. Asi největší pozornost vyvolal příspěvek exprezidenta a současného místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medvěděva na sociální síti VKontaktě ze začátku srpna. Medvěděv uvedl, že Kazachstán je umělý stát, který páchá genocidu vůči ruské menšině a že jeho území (a také území Gruzie) musí být „vráceno“ Rusku. Jde o stejnou rétoriku, jakou Moskva ospravedlňuje svou agresi vůči Ukrajině. Post byl po zhruba deseti minutách smazán a Medvěděvův poradce tvrdil, že šlo o čin hackerů.

Ze strany některých ruských politických či veřejných představitelů však zaznívají podobné hrozby směrem k Nur-Sultanu opakovaně, vůči čemuž se Tokajev na výše zmíněném setkání s Putinem v Petrohradu ohradil. Podle Askara k výpadům zřejmě dochází se svolením Kremlu, je ale možné, že jsou zaměřeny spíše na domácí ruské publikum.

Odborník na Eurasii Paul Goble připouští, že Moskva by mohla mít pro případný ozbrojený útok na Kazachstán tři důvody. A to obavy z toho, že se Nur-Sultan vydá stejnou cestou jako Kyjev, dále strach ze zmenšujícího se vlivu Moskvy ve střední Asii a také možnou hrozbu, že bez zásahu Moskvy se Kazachstán může stát cestou pro islamisty z jihu do Ruska.

Vedle toho ale podle něj existují tři mnohem pádnější důvody, proč Rusko k žádné akci spíše nesáhne. Zaprvé jsou jeho síly nyní vázány na Ukrajině. Zadruhé, ruská menšina na severu země se neustále zmenšuje, a tudíž má pro Moskvu stále menší význam. Pokud by Rusko chtělo absorbovat celý Kazachstán, stalo by se pak etnicky více neruským, přičemž Kreml propaguje opak.

A zatřetí, což Goble považuje za nejdůležitější – „Moskva má dlouhou historii vyhrožování, a dokonce i přijímání opatření, jako je zastavení toku ropy, jen aby kazašští vůdci zavolali, ujistili Putina o své nezpochybnitelné podpoře a Kreml se pak stáhl“.