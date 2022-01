Protesty v Kazachstánu nejsou jen o plynu, vadí i vliv Nazarbajevovy rodiny. Moskva chce režim udržet

Podle Procházkové jde o jasný zásah do vnitřních záležitostí Kazachstánu, což dohoda o kolektivní bezpečnosti nepřipouští. „Je tam ale jedna taková záludnost. Pokud vím, tak v tom paktu je napsáno, že si můžete vzájemně pomoci nejen proti vnější hrozbě, ale i proti teroristické hrozbě. A už včera (ve středu) v prohlášení Tokajeva několikrát zaznělo, že jde o terorismus, že jde o protiteroristickou operaci, a tím oni to vlastně legislativně zaštítí.“

„Dlouho to byla velmi formální organizace, která pořádala každý rok jedno dvě cvičení, a tím to tak zhruba končilo,“ konstatuje Soukup. „Je zajímavé, že její první pořádné nasazení je proti civilnímu obyvatelstvu jedné z členských zemí.“

Soukup: Nejde o celolidové povstání

„Je to de facto vojenská pomoc kazachstánské vládě v tom, aby tam nedošlo k něčemu, čeho se Rusové obávají a co se stalo na Ukrajině,“ naráží Procházková na události takzvaného Majdanu z roku 2014.

Soukup považuje nasazení vojsk ODKB za signál, že Moskva nenechá prezidenta Tokajeva padnout. „Nešlo ani tolik o to, že by se někde musely ty jednotky vysloveně střílet nebo bojovat, ale spíš je to signál pro členy silových struktur Kazachstánu, které vypadaly, že jsou demoralizované, že budou přecházet na stranu těch protestujících. Je to signál – i kdybychom si měli vojáky přivést z jiných zemí, tak ten protest potlačíme.“

Další vývoj bude podle Procházkové v režii Ruska. „Ať už jsou členy mise i další armády, Rusové se budou velmi rychle snažit ukázat i navenek, že tam zavládne klid. Bude zatčena spousta lidí a prezident Tokajev se bude snažit demonstrovat, že má situaci zase v rukou. A bude mít velký problém s tím, aby nebyl označen za vlastizrádce, protože je to prokazatelně on, kdo tam ta koaliční vojska pozval,“ uvedla novinářka z Deníku N, podle které „se ukázalo, že Kazachstán je na hranici občanské války a že se tomu nyní pokusí OKDB zabránit.“

Soukup upozorňuje, že jakkoli jsou současné protesty největší od vzniku nezávislého Kazachstánu v roce 1991, pořád jde „jen“ o desítky tisíc lidí. „Nejde o celolidové povstání, protesty nemají koordinaci, nemají lídry. Připojily se k nim i různé skupiny polokriminálního charakteru, na několika místech se v noci rabovalo,“ přiblížil povahu nepokojů.

„Pokud jde o obsazení letiště (vládní síly už ho získaly zpět – pozn. red.), tak to sice zní hezky, ale podle novinářů, kteří tam byli, se jednalo asi o čtyřicet lidí (z řad demonstrantů). To není záležitost, která by vyžadovala nasazení desetitisíců vojáků,“ uzavřel redaktor Hospodářských novin.