Rusko má svou vlastní Evropskou unii. „Epochální projekt“ EEU však dospívá velmi pomalu

„Propojením Ruska s touto zemí, když mají společnou tisícikilometrovou hranici, dávalo perfektní smysl. Ale dlouho trvalo, než se myšlenka začala realizovat. Věci se daly do pohybu zhruba až od roku 2000 a později,“ vysvětluje analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Havlíček, který se zaměřuje na ruskou a ukrajinskou politiku.

Finální dohoda o vytvoření zmíněné Euroasijské ekonomické unie byla podepsána v roce 2014 a fungovat začala s prvním lednem 2015. První plány se však rýsovaly už od poloviny 90 let.

Od počátku měl tento útvar několik problémů. „Zaprvé to byla obrovská asymetrie jednotlivých hráčů, zejména když se bavíme o třech hlavních, kteří stáli u zrodu, tedy Kazachstánu, Běloruska a samotného Ruska. Právě poslední jmenovaný je oproti ostatním nejen rozlohou, ale i počtem obyvatel nesrovnatelně větší partner, a tak vždy vystupoval do jisté míry mocensky. Už jen jeho ekonomická síla vedla k obavám u obou dalších zemí z ekonomické dominance,“ konstatuje analytik AMO Havlíček.

„Tím, že jsou Bělorusové napojeni na bilaterální úrovni do svazového státu a ještě navíc i přes EEU, tak si mysleli, že budou za vnitroruské ceny nakupovat ropu a zemní plyn a budou je dále exportovat, ale už za jiné peníze, protože na svém území mají několik rafinerií na zpracování těchto surovin. Jenže Rusko se proti tomu postavilo. A když se Rusko proti něčemu postaví, tak se nehne nic,“ vysvětluje Havlíček.

To, jak Rusko vůči ostatním vystupuje, lze podle něho demonstrovat na příkladu Běloruska. Vysvětluje, že země chtěla vytěžit ze spojení tím, že by se v rámci svazku volně obchodovalo s cenami energií, ať už elektrické, nebo přímo se zdroji, tedy ropou a zemním plynem, které jsou pro Bělorusko dodnes podstatné dovozní suroviny.

A dodnes to podle něj přetrvává. „Svazek se rozrostl později o Kyrgyzstán i a Arménii, která byla ale v podstatě donucena vstoupit pod tlakem Ruska v roce 2013 až 2014. Všechny země jsou integrovány do starého mocenského centra Ruské federace a orientují se primárně na ruský trh. Tedy mezi sebou příliš neobchodují,“ vysvětluje Havlíček.

Podobnost lze vysledovat i v případě Ukrajiny – i zde nastala přetlačovaná o to, s kterým z těchto svazků bude země spolupracovat. Podle pozorovatelů je pravda, že z ruské strany byl zpočátku hmatatelný tlak na to, aby EEU byla širší než jen „ekonomická“, nicméně ochlazení nastalo ze strany Běloruska a Kazachstánu právě po ruské anexi Krymu.

„Ale tím, že je svázána vnitřním konfliktem o Náhorní Karabach, tak Rusko má velice silný politický, ale i bezpečnostní argument proti tomu, aby se Arménie integrovala někde, kde samotné Rusko nechce. Takže se v podstatě stalo to, že když v září 2013 arménský prezident dorazil do Moskvy krátce před tím, než měl podepsat s EU dohodu, prohlásil, že se jeho země nechtěla vlastně nikdy stát bližším partnerem EU, ale že místo toho vstoupí do EEU,“ připomíná Havlíček.

Provázání ekonomik zemí EEU je silné. Problémem, na který analytici poukazují, je to, že zatímco dvě země jsou vývozci ropy či zemního plynu, tedy Rusko a Kazachstán, další, Bělorusko, je jejich čistým dovozcem. Co se pak týče Kyrgyzstánu a Arménie, které přistoupily později a ještě v případě Arménie za „pohnutých“ okolností, jejich ekonomický přínos se považuje za vcelku malý.

Dalším neopomenutelným faktorem je také ekonomický vliv Číny, který je obzvlášť silný v zemích Střední Asie. „I z tohoto důvodu je logické, že Rusko má zájem na udržení rovnováhy vlivu a prohlubování integrace v rámci tohoto regionu,“ zamýšlí se nad dalšími kroky a ambicemi získat do řad EEU nové členy Melnikovová.

Co se týče výsledků v prvních letech fungování celní unie, došlo k navýšení celkového obchodního obratu mezi účastníky kromě roku 2009, kdy se obrat snížil z důvodu světové hospodářské krize. Ovšem po roce 2014, kdy se Rusko dostalo do hospodářských problémů, které nazrávaly nějakou dobu, a přidaly se i další faktory, integrace zpomalila i přesto, že k 1. lednu 2015 byla spuštěna Euroasijská unie.

Projekt EEU se přes všechna zmíněná „ale“ rozjel – navzdory tomu, že se ho Ukrajina neúčastní. Podle Svobody ani za časů premiéra Viktora Janukovyče nebyla ochota Ukrajiny vstoupit do Euroasijské ekonomické unie nijak obrovská. Připomíná, že Rusko v roce 2013 muselo vyvinout až brutální nátlak na Ukrajinu, aby odradilo Janukovyče, který měl mocenskou základnu na východě země – oblasti závislé na dodávkách levného zemního plynu – od podpisu Asociační dohody s Evropskou unií.

Něco funguje

V současné době probíhají podle pozorovatelů v rámci EEU hlavně práce na harmonizaci – po clech přichází na řadu například technické a sanitární normy. „Není to asi zrovna atraktivní část programu, což je nejspíš i ten důvod, proč o nich není zase tak moc slyšet,“ komentuje Havlíček.

Co se dosud EEU povedlo? Svaz prošel tradiční integrací – začínal zónou volného obchodu a pak celní unií. Dnes jsou proto například do velké míry sjednocená cla pro společný prostor vůči třetím stranám. Dále se podle Havlíčka ve zrychlené podobně uskutečňovala i hospodářská unie, která sbližovala standardy výroby, tak jako to funguje v EU.

Ovšem poslední fáze, tedy společná unie, která se vyznačuje nejen společnými cly pro třetí státy, ale také vzájemným propojením zemí mezi sebou, stále nefunguje. „Je to postavené na základech, kdy v každé zemi panoval člověk, který byl u moci 15 a více let, plus zavedený systém autoritářství, kdy se jeden z nich může špatně vyspat a zruší třeba celou bezcelní zónu nebo standardy, což je rozdíl oproti EU,“ zamýšlí se Havlíček.