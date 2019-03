Nazarbajev oznámil v televizi rezignaci. Končí nejdéle vládnoucí postsovětský prezident

Ústavními změnami si Nazarbajev už dříve zajistil, že může vládnout zemi až do smrti. Z rozhodnutí parlamentu dostal oficiální titul vůdce národa.

Obří země se zásobami ropy

„Problém je v tom, že Nazarbajev si nedokázal vytvořit novou generaci lidí, kteří by zemi mohli vést stejně jako on. Vytvořil systém velmi silné ruky, i když se to nedá srovnat s despotickými metodami jeho kolegů v jiných středoasijských republikách. Kazachstán na tom byl za Nazarbajeva relativně dobře, i když v posledních letech se mu také moc nedařilo tlumit sociální protesty,“ upozornil Dorazín.

Kazachstán je země o velikosti západní Evropy, žije v něm však jen asi 18 milionů obyvatel. Má obrovské nerostné zdroje především v podobě ropy a plynu a velký ekonomický potenciál, připomíná BBC. Od rozpadu Sovětského svazu přinesly velké investice do ropného sektoru rychlý ekonomický růst.