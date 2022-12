Hlavně nenaštvat Rusko. Blízký východ tajně posílá zbraně, z války těží Turecko i Saúdové

OPEC+ sdružuje celkem 23 zemí včetně Ruska. Začátkem letošního října se organizace dohodla na snížení těžby od listopadu o dva miliony barelů denně. Spojené státy přitom tlačily na Rijád, aby se těžilo více a ceny pohonných hmot mohly klesnout, čímž by se podpořila světová ekonomika, na kterou má válka na Ukrajině značný vliv. V souvislosti s blížícím se zákazem vývozu ropy z Ruska a zavedením cenového stropu navíc OPEC+ naznačil, že by těžbu mohl znovu omezit a cena paliv tak ještě poroste.

Podle komentáře Al-Džazíry se Saúdská Arábie snaží ukázat USA, že nehodlá být jejich vazalským státem. Americký prezident Joe Biden přesto postupně mírní svou rétoriku vůči Rijádu, který ještě během kampaně označoval za vyvrhele.

Zásadní změna v postoji USA přišla letos v listopadu, kdy Bidenova administrativa náhle navrhla americkému soudu, aby saúdskoarabskému korunnímu princi Mohamedu bin Salmánovi přiznal imunitu v občanskoprávním řízení týkajícím se vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Jelikož bin Salmán je faktickým vládcem své země a současně premiérem, tento krok by mu měl zajistit imunitu. Biden přitom donedávna tvrdil, že bin Salmán je za vraždu přímo odpovědný.

Rijád se naoko snaží v době války vybalancovat vazby na obě strany. V září se saúdští diplomaté podíleli na propuštění mezinárodních zajatců z řad bojovníků na Ukrajině, které zajali Rusové. Rijád zároveň vyzdvihuje, že poskytuje Ukrajině humanitární pomoc.

Muhammad bin Salmán na podzim slíbil Kyjevu pomoc ve výši 400 milionů dolarů. „Je těžké vnímat saúdskou humanitární pomoc jako víc než jen gesto učiněné poté, co se začal projevovat hněv USA nad rozhodnutím OPEC+. Rijád řekl, že vždy podporuje mírová řešení konfliktů, ale brání se přímo odsoudit invazi na Ukrajinu,“ komentuje postoj Rijádu pro Al-Džazíru ředitel výzkumu a analýzy Arabského centra ve Washingtonu Imad Harb.

Izrael: napjaté diplomatické vztahy s Kyjevem

Do křížku s Moskvou se zatím nechce dostat ani Izrael, který dosud nedodal na Ukrajinu ničivé zbraně kvůli obavám, že by případné zabití ruských vojáků izraelskými zbraněmi mohlo poškodit izraelské bezpečnostní zájmy v Sýrii. Izrael v Sýrii cílí na íránské spojence Asadova režimu, protože se obává, aby do budoucna nevyužili své základny k útoku na židovský stát. Rusko, které stejně jako Írán podporuje syrského prezidenta, před tím dosud zavíralo oči. To by se však mohlo v případě přímého zapojení Izraele do války na Ukrajině změnit.

Už dříve se objevily pro Izrael znepokojivé zprávy, že Rusko používá na Ukrajině průzkumné a útočné bezpilotní letouny Forpost-R, které se vyrábějí v Rusku, ovšem jejich základem je technologie izraelského průzkumného dronu IAI Searcher II. Na některých troskách se našla dokonce loga izraelské firmy Israel Aerospace Industries (IAI), píše server The EurAsian Times.

A Russian licensed copy of the IAI Searcher known as Forpost was shot down in Zhytomyr region today. pic.twitter.com/kNcpvQR3o2 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2022

Dohodu s Izraelem o nákupu dronů v hodnotě 50 milionů dolarů uzavřelo Rusko poprvé v roce 2009. Jen do roku 2015 následovaly ještě tři další obří zakázky. Samotné Izraelce přitom v posledních letech překvapilo, kam se jejich technologie nakonec dostaly. Staronový premiér Izraele Benjamin Netanjahu letos v říjnu připustil , že došlo k několika incidentům, kdy na Izraelce zaútočili nepřátelé jejich vlastní technologií.

„Dnes se sice mluví o íránských dronech používaných Ruskem na Ukrajině, ale už je méně zmiňována skutečnost, že to byl právě Netanjahuův establishment, který dříve Rusku rovněž poskytl spolupráci v oblasti vojenských dronů. To se poté Izraeli vrátilo jako bumerang: Izraelci totiž zjistili, že jeden z íránských dronů sestřelených nad Sýrií byl v podstatě izraelskou dronovou technologií původně dodanou Rusku, které ho následně poskytlo Íránu,“ uvedl Čejka k tématu v listopadovém rozhovoru pro web a2larm.cz.



Mezi Izraelem a Kyjevem panuje napětí na diplomatické úrovni poté, co Ukrajina letos v listopadu hlasovala na půdě OSN pro palestinský návrh týkající se izraelské okupace. Izrael si následně předvolal ukrajinského velvyslance v Tel Avivu a obvinil Kyjev, že stojí „na stejné straně jako Írán“. Tel Aviv se pak zdržel hlasování v OSN ohledně válečných reparací, které mají zaplatit Rusové Ukrajině. Už dříve také zklamal Kyjev tím, že kvůli válce zrušil bezvízový styk mezi oběma zeměmi.

Prokyjevská politika Izraele dosud zahrnuje pouze deklaraci o podpoře Ukrajiny proti ruské ofenzivě, humanitární pomoc a odmítnutí nelegálních „referend“ v regionech anektovaných Ruskem. Vedení Ukrajiny a Izraele v listopadu jednalo o posílení spolupráce v oblasti energetiky, židovský stát ale dosud nevyhověl požadavku Kyjeva k zaslání klíčových systémů protivzdušné obrany, které by pomohly Ukrajincům v boji proti ruským náletům.