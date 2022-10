Íránské drony v ruských službách dostávají pod tlak izraelskou vládu. Ta vojenskou pomoc Ukrajině odmítá

O uzavření ruské pobočky agentury usiluje ruské ministerstvo spravedlnosti, soud ve věci byl ale opakovaně odročován. Ve středu byla budova oblastního soudu v Moskvě, kde se mělo jednání konat, vyklizena v souvislosti s nahlášenou bombou.

Židovská agentura pomáhá Židům s emigrací do Izraele. Případný zákaz její činnosti na území Ruska by byl zásadním problémem pro rusko-izraelské vztahy. Do Izraele teď každý měsíc odcházejí tisíce ruských Židů.

„Jen nás hodně s podobným příběhem. Přijelo velmi mnoho lidí. Byli to často lidé, kteří něco takového předtím neplánovali,“ podotýká jeden z židovských imigrantů z Ruska v Izraeli.

K poskytnutí zbraní vyzval člen izraelské vlády

Vztahy mezi Jeruzalémem a Moskvou se kalí kvůli Ukrajině, kde Rusko pokračuje v útocích a nasazuje do nich drony z Íránu.

„Už není pochyb o tom, na jaké straně by měl stát v tomto krvavém konfliktu Izrael. Nastal čas, aby Ukrajina obdržela vojenskou pomoc,“ prohlásil nedávno Nachman Šaj, ministr izraelské vlády pro záležitosti diaspory.

„Zdá se, že Izrael dodá zbraně kyjevskému režimu. Velmi neuvážený krok. Zničí všechny vztahy mezi našimi zeměmi,“ reagoval místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv.