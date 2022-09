Bezpilotní hrozba. Rusko útočí na Ukrajinu pomocí íránských dronů, které stvrzují sílící alianci

Teherán s Moskvou navázal užší spolupráci mimo jiné kvůli sankcím, kterým obě země čelí ze strany Západu. Podle amerických médií, které se odkazují na představitele tajných služeb, dodal Teherán Moskvě první drony v první polovině srpna.

Mluvčí amerického ministerstva obrany Todd Breasseale tehdy serveru Politico sdělil, že šlo o stovky strojů dvou typů pojmenovaných Šáhid a Mohadžír. Ukrajinská média někdy mluví o tisícovce těchto letounů. Mluvčí sice poznamenal, že poslané drony se potýkají s vážnými poruchami, Rusové se na ně však spoléhají právě kvůli západním sankcím a kontrole vývozu. Rusko tak musí být „závislé na nespolehlivých zemích, jako je Írán.“

„Utužování vztahů Ruska a Íránu je něco, co by měl daný region i celý svět sledovat a vnímat jako opravdovou hrozbu,“ sdělil Breasseale. Vlastně tak navázal na slova poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, jenž o zásilce několika stovek íránských dronů do Ruska mluvil již v červenci. Deník The Washington Post napsal, že letouny mohou nést munici, vést raketové útoky nebo elektronickou válku.