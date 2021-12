Policisté v Súdánu rozháněli protest proti armádě slzným plynem. Úřady přerušily internet i telefonní signál

Tisíce lidí se sešly severně od Chartúmu a vydaly se k mostu vedoucímu do hlavního města. Podle Reuters jsou zataraseny všechny mosty do Chartúmu až na jeden, kde ale hlídkuje armáda s obrněným vozidlem. Právě tam demonstranti zamířili.

Armáda před protestem umístila zátarasy po celém Chartúmu, byl také přerušen internet a telefonní signál. Nad hlavní chartúmské ulice byly umístěny kamery. Podle agentury AFP to lidi neodradilo a do ulic vyšli s voláním „Ne vojenské moci“ nebo „Vojáci do kasáren!“. Protesty se konaly také ve městech Kasala nebo Búr Súdán a Madani.

Při minulých protestech přišlo o život podle zdravotnických zdrojů dohromady osmačtyřicet lidí a americké velvyslanectví v Chartúmu vyzvalo ke zdrženlivosti.